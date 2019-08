🔥 Bon plan Cdiscount : Barre de son + caisson de basse Samsung HW-R530 à 149€ au lieu de 299€ (via 50€ ODR)

Une offre de remboursement pour l'achat de la barre de son

Les caractéristiques de la barre de son Samsung HW-R530

C'est donc sur le site de Cdiscount où il est possible de se procurer la barre de son Samsung HW-R530 fournie son caisson de basse . Affichée en temps normal à 299 euros, la barre de son voit son prix baisser à 199 euros.Mais ce n'est pas tout ! Jusqu'au mardi 6 août 2019 inclus, la barre de son bénéficie d'une offre de remboursement de 50 euros pour tout achat du produit. Le prix de la barre de son revient alors à 149 euros.Afin de profiter de l'offre de remboursement, vous devez vous inscrire sur le site de Samsung et sélectionnez l'offre associée à cette ODR avant le 20 août 2019 inclus. À l'issue de cette étape, vous devez remplir un formulaire de participation et inclure les éléments prouvants votre achat (n'oubliez pas de communiquer votre RIB). Si votre dossier respecte les conditions de l'offre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai de 15 jours.Passons désormais aux caractéristiques principales de la barre de son.Idéale pour équiper votre TV, laest doté d'un caisson de basse sans fil, totalisant une puissance totale de 290 watts. L'appareil intègre la technologie Surround Sound Expansion qui permet de produire un son surround virtuel avec les bandes Dolby Digital et DTS.Pour la connectique, la barre dispose notamment de la technologie Bluetooth, d'un port USB pour la lecture des fichiers audio, d'une entrée HDMI, d'une entrée optique et d'une entrée auxiliaire.