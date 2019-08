🔥 Soldes Fnac : Imprimante Epson XP 452 à 49,99€ au lieu de 69,99€

L'imprimante Epson XP 452 en soldes et des promotions sur les consommables

Une imprimante qui sait tout faire

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesVous avez donc jusqu'à la fin des soldes estivales (c'est-à-dire le mardi 6 août 2019) pour vous procurer cette imprimantesur le site de la Fnac au tarif de 49,99 euros ; soit 20 euros de remise immédiate par rapport à son prix normal. La livraison de l'imprimante est gratuite à domicile ou en magasin Fnac.Comme évoqué en en-tête de l'article, la Fnac vous permet de bénéficier de réductions sur des consommables. Ainsi, vous avez droit à 15% de remise sur vos encreurs et à 50% de remise sur le papier.Pour profiter de l'offre, il suffit d'acheter l'imprimante et ajouter simultanément vos consommables cartouche ou toner et papier imprimante à votre panier. Les remises s'effectueront automatiquement.Lasait tout faire : imprimez grâce à sa connectivité WiFi, numérisez et copiez facilement depuis un écran LCD de 6,8 cm. Vous pouvez effectuer une variété de projets créatifs directement depuis chez vous, et même imprimer vos photos sans ordinateur grâce au lecteur de carte mémoire.L'imprimante est compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS X 10.6.8 (ou plus), Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP et Windows XP Professionnel Édition x64. Elle dispose notamment d'une vitesse d'impression de 10 pages/min (en monochrome) et de 4,5 pages/min en couleur.Enfin, l'imprimante est fournie est le logiciel Epson Easy Photo Print (au format CD), des instructions de montage, un câble électrique, des cartouches d'encre séparées et un document de garantie.