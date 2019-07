🔥 Soldes Cdiscount : Apple iPad Pro 10.5" 256 Go à 635,44€ au lieu de 894,99€

Une tablette à croquer

Un concentré de technologies

Cetgris sidéral de 10,5 pouces propose un superbe écran Multi-Touch d'une résolution de 2224 x 1668 pixels (264 ppi) qui dispose d'un système de rétroéclairage par LED. Lumineux sans éblouir, l'écran Retina qui propose un clavier complet, allie parfaitement la qualité, le confort et la portabilité. La tablette embarque un processeur Apple A10X Fusion à 6 cœurs et fonctionne sous Apple iOS 12. Côté mémoire aussi, l'iPad a tout pour plaire, puisqu'il offre 256 Go de stockage interne, une belle performance pour une tablette.Vous pourrez apporter votre iPad partout avec vous et en profiter un bon moment sans vous inquiéter de la batterie. En effet, l'appareil high-tech peut atteindre 10 heures d'utilisation non-stop, même avec le Wi-Fi, des vidéos qui tournent ou de la musique qui défile. Il dispose d'une entrée Lightning et d'une Smart Connector mais également d'une petite prise de 3,5 mm pour brancher votre casque audio. À la pointe de la technologie, la tablette d'Apple est équipée du bluetooth 4.2 et de l'enregistrement vidéo HD en 4K. Parmi ses nombreuses qualités en matière de photo et de vidéo, elle compte notamment un stabilisateur d'image, un capteur arrière de luminosité ou encore un mode Time-Lapse.En achetant sur, vous pouvez étaler le paiement de l'iPad pro sur 4 mois en échange de quelques frais supplémentaires qui restent heureusement très raisonnables.Avec ces 259 euros de réduction, cette tablette Apple est une vraie affaire à saisir. Vous pourrez profiter de ses fonctionnalités en vacances et entamer la rentrée prochaine en étant parfaitement équipé.