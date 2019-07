🔥 Soldes Fnac : PC portable gaming Acer Nitro 5 à 649€ au lieu de 799€ + offres

Le PC portable Acer Nitro 5 en soldes (+ 3 offres spéciales)

Ecran 15,6" FHD, 8 Go de RAM, 1 To de HDD,... les caractéristiques de l'Acer Nitro 5

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesVous avez donc jusqu'au mardi 6 août 2019 inclus pour acheter en soldes le PC portable gaming Acer Nitro 5 (référence AN515-42-R6GG) à 649€ sur le site de la Fnac ; soit 150 euros de remise par rapport au prix initial de l'appareil. L'enseigne vous permet d'être livré gratuitement à domicile ou en magasin (tout dépend de vos disponibilités).La Fnac propose 3 offres spéciales pour tout achat du PC portable Acer Nitro 5, à savoir :- 10% de remise pour l'achat simultané du PC portable et d'un siège Gaming de la sélection - 50 euros remboursés de la part de la marque Acer pour l'achat simultané du PC portable et d'un accessoire éligible à l'offre valable jusqu'au 4 août 2019.- 20 euros remboursés par Microsoft pour l'achat simultané du PC portable et d'un Pack Microsoft Office (pour cela, il suffit de mettre les deux produits au panier).Après avoir évoqué le PC portable en soldes et des offres spéciales associés à l'offre, passons désormais aux caractéristiques du latop gaming. Le Acer Nitro 5 dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 5 2500U (de 2 GHz à 3.6 GHz Turbo), de 8 Go de RAM, d'un disque dur de 1 To en HDD et d'une carte graphique AMD Radeon RX 560X 4Go ; le tout tournant sous Microsoft Windows 10 Edition Famille.Pour la connectique, on retrouvera 1 port Ethernet RJ-45, 1 port USB 3.0 (capable de charger quand l'appareil est éteint), 2 ports USB 2.0, et 2 ports USB 3.1 Type C (Gen 1), 1 port HDMI. Le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 802.11ac sont aussi de la partie.