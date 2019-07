🔥 Soldes Cdiscount : Notre sélection de téléviseurs pour tous les budgets

Touche pas à mes soldes !

Découvrez nos 4 téléviseurs pour tous les budgets

C'est donc le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de toutes ces belles réductions. Ainsi, vous aurez la possibilité de bénéficier de quelques avantages plutôt sympathiques au niveau du mode de paiement. Déjà, vous pourrez opter pour le paiement en quatre fois sur chacun des modèles qui vont suivre. Aussi, les trois exemplaires les plus onéreux peuvent être loués plutôt qu'achetés directement. Avec cette manière de faire, vous paierez sur 48 mois une somme allant de 14,99€/mois pour le moins cher et 17,99€/mois pour le plus coûteux. Une bonne technique pour ne pas débourser une trop grosse somme d'un seul coup.Pour cette sélection, nous avons gardé quatre téléviseurs venant de plusieurs marques. Il y a du, duainsi que de l'. Avant de passer aux détails de ces produits, nous avons une dernière bonne nouvelle pour vous. En effet, vous pourrez obtenir 10€ de réduction en tapant le code qui va suivre au moment de valider votre commande : MOINS10E. Les quatre exemplaires sont éligibles à cette remise.Commençons par le. Ce modèle arbore un écran incurvé 55 pouces (138 centimètres) avec une résolution Ultra HD et compatible HDR 10+. Il profite aussi de la technologie d'amélioration du mouvement 1500 Picture Quality Index. L'image sera aussi améliorée via d'autres fonctionnalités comme le Mega Contrast ou le réglage automatique de la profondeur. Concernant les connectiques maintenant, trois ports HDMI répondent à l'appel ainsi que deux USB, une prise réseau, une sortie audio numérique et une entrée vidéo composite/vidéo en composantes. Vous pourrez bien évidemment naviguer sur le web et utiliser des applications pour regarder du contenu comme Netflix et YouTube. Bref, un exemplaire très complet qui vous fera profiter d'une qualité d'image optimale.Passons à ce. C'est un large écran 60 pouces (151 centimètres) qui s'offrira à vous avec une définition en 3840 x 2160 pixels (soit la fameuse 4K). L'image sera une fois encore à la hauteur de vos espérances grâce à plusieurs fonctionnalités comme la réduction de bruit, le TruMotion 100 Hz et le 1500 Hz Picture Mastering Index. Les visuels retransmis à l'écran seront nets et authentiques. Le son ultra surround viendra renforcer l'immersion (via deux haut-parleurs 20 W) sur vos programmes favoris. Une fois de plus, trois HDMI sont inclus et puisqu'il s'agit d'une Smart TV, vous pourrez la connecter à internet.Continuons avec le. Un écran 4K avec une diagonale de 55 pouces (138 centimètres) est bien présent, tout comme la technologie HDR et d'amélioration du mouvement 1300 Picture Quality Index. Ce téléviseur connecté embarque deux ports HDMI, une fiche USB, deux haut-parleurs intégrés de 10W et une classe énergétique A. Une fois de plus, il s'agit d'une télé de grande qualité et qui conviendra à tous les usages.Enfin, terminons la sélection sur ce. Cet exemplaire pensé pour les plus petits budgets est équipé d'un écran 32 pouces (81 centimètres) avec une résolution HD de 1366 x 768 pixels. Ce produit est compatible avec le 60 Hz et possède trois ports HDMI, un USB, des entrées VGA et vidéo composite, une sortie audio numérique ainsi qu'une prise casque. Deux haut-parleurs intégrés de 10 Watt sont aussi de la partie. Bref, il s'agit d'un exemplaire pensé avant tout pour regarder la télévision (et non pas pour naviguer sur internet).Voilà qui vient conclure notre sélection. Restez à l'écoute sur Clubic pour découvrir tous nos bons plans en cette fin de soldes d'été.