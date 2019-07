🔥 Bon plan : carte mémoire SanDisk Ultra 64GB microSDXC + Adaptateur SD à 8,21€ au lieu de 19,99€

Petite carte grosse réduction

Une carte bien faite

Quasiment 60% de réduction, 59% pour être exact, c'est la nouvelle super affaire mise en ligne sur le site du plus célèbre e-commerçant. Cette carte mémoire de 64 Gb dispose d'une capacité pouvant atteindre les 256 Go au maximum, pour une vitesse de transfert qui pousse jusqu'à 100 Mo/s.Grâce à une rapidité exemplaire qui diminue significativement le temps de chargement des applications, la SanDisk qui bénéficie de la classe A1, donnera un bon coup de fouet à votre appareil. Autant dire qu'avec ces performances et à ce prix, l'offre ne risque pas de passer inaperçue.La carte mémoire SanDisk Ultra bénéficie de l'UHS Speed Class U1 pour un enregistrement maîtrisé ainsi que du Speed Class 10 pour la lecture des vidéos en Full HD. Avec une tolérance allant de -25ºC à 85ºC pour le fonctionnement et de-40ºC à 85ºC pour le stockage, la carte mémoire SanDisk s'adapte aux températures les plus extrêmes. Elle est compatible aux smartphones et aux tablettes sous Android et est livrée avec son propre adaptateur.La SanDisk est une carte ultra robuste et d'une fiabilité remarquable qui est garantie pendant 120 mois par le fabricant. On peut même constater que le produit est classé numéro 1 par Amazon dans la catégorie des cartes micro SD. Pour cet article, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite si vous choisissez la livraison en point retrait. Pour couronner le tout, Amazon propose en ce moment une offre de 15 euros de remise grâce à l'application du site, soit presque le double du prix de la SanDisk.Pour un produit de si bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés ! D'aillerus, ne tardez pas trop si vous souhaitez vous la procurer, car à ce prix, la SanDisk risque d'être très demandée et les stock sont limités.