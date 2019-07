🔥 Soldes Fnac : trottinette électrique Ninebot ES2 à 395€ au lieu de 499€

Trottinette électrique Ninebot ES2 en promo !

Les cheveux au vent

C'est donc la Fnac qui a décidé de solder ce modèle. Il est important de préciser que ce n'est pas l'enseigne française qui vend ce produit. Cependant, vous n'avez rien à craindre puisque c'est Xiaomi Store qui s'en occupe. Autre élément essentiel, la livraison à votre domicile n'est disponible qu'en recommandé. Ainsi, vous devrez débourser 24,99€ supplémentaires en frais de port.. Maintenant, passons aux spécificités techniques de cette trottinette.Cetteest équipée d'un moteur 300W qui pourra effectuer des démarrages énergiques. Cependant, si vous n'êtes pas encore très à l'aise, vous aurez la possibilité de choisir entre trois modes d'utilisation : standard, sport et vitesse régulée. Les performances s'ajusteront alors automatiquement selon vos besoins. La sécurité est également de mise puisque ce modèle possède un pare-choc et un phare à l'avant. Un autre phare LED est aussi positionné à l'arrière.Laaffiche une autonomie de 25 kilomètres et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Vous pourrez vérifier l'état de la batterie 5200 mAh en temps réel via le tableau de bord intégré. Comptez environ 210 minutes pour la recharger complètement. Cependant, si ces capacités ne vous suffisent pas, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire pour gagner en autonomie. Les performances sont donc honorables et cette trottinette vous permettra de vous déplacer facilement en ville. Un bon moyen de gagner du temps !Concluons en évoquant le fait que laest un modèle simple à utiliser mais aussi très robuste. Il réalisera sans difficulté les taches demandées et vous pourrez même apprendre à vous en servir via une application sur mobile. L'entretien est simple à réaliser et les pneus sont vraiment solides. Bref, l'expérience d'utilisation sera largement à la hauteur de vos espérances.