🔥 Bon plan : chargeur panneau solaire 21W à 36,39€ au lieu de 55,99€

Code promo sur le chargeur panneau solaire RAVPower

Un été bien chargé

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesNous sommes chez Amazon pour découvrir cette superbe bonne affaire. En plus de la livraison gratuite si vous habitez en France métropolitaine, le site e-commerçant a gardé une excellente surprise pour ses clients.En effet, grâce à un code que nous allons vous donner dans peu de temps, vous pourrez économiser pratiquement une vingtaine d'euros sur ce produit. Il vous suffit de taper les caractères qui vont suivre au moment de valider votre commande :. Attention toutefois, ce code est valable uniquementprochain.Passons maintenant au descriptif de ce. Il mettra à votre disposition une énergie non polluante pour vos appareils via ses deux ports USB. Le technologie de charge rapide est également incluse. Elle permet de charger jusqu'à 2,4 A lorsque vous êtes en plein soleil. Vous pouvez aussi combiner les deux ports afin de bénéficier de 4,2 A. Rassurez-vous car la technologie iSmart ajustera automatiquement le courant qui convient pour l'appareil branché. Ainsi, la recharge ira plus rapidement et il n'y aura aucun risque de surtension.Ceest aussi très résistant et ne craindra pas les éclaboussures d'eau grâce à sa norme d'étanchéité IPX4. Son revêtement en toile de polyester lui offre une solidité bien réelle et une protection adéquate contre les éléments extérieurs. Ce modèle est facilement transportable puisqu'il est léger et pliable pour passer dans un sac sans la moindre difficulté. Bref, un accessoire parfait pour ne jamais manquer d'énergie durant vos balades en forêt ou ailleurs.Lea vraiment tout pour plaire. Ses capacités vous permettront de recharger vos smartphones et tablettes en seulement quelques minutes. Il peut se fixer sur un sac à dos et donc fonctionner pendant vos déplacements.En plus d'être performant, cet exemplaire est bon pour l'environnement puisqu'il utilise une énergie naturelle pour charger vos appareils. En cette période estivale, c'est véritablement l'accessoire à avoir !