🔥 Soldes Amazon : Casque Plantronics Backbeat Go 600 à 59,99€ au lieu de 88,96€

Un casque sans fil à moins de 60€

Plantronics Backbeat Go 600 : ses caractéristiques

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur Amazon France où il est possible d'acquérir le casque sans fil Plantronics Backbeat Go 600 à seulement 59,99€ au lieu de 88,96€. Ce qui fait une belle économie réalisée de près de 30 euros. Il ne faudra pas tarder pour acheter le produit car, à l'heure où l'écrit ces lignes, il ne reste que quelques exemplaires en stock.Concernant la livraison, celle-ci est gratuite à domicile ou en point retrait (en fonction de vos disponibilités).Le casque Backbeat GO 600 vous accompagnera partout où vous voulez et vous laisse profiter pleinement de votre musique sans être gêné grâce à ses coussins en mousse à mémoire de forme et ses larges écouteurs de 40 mm de diamètre. Vous disposez notamment de 2 modes d'égalisateur (Balances et Bass boosted) pour adapter le son. Un micro est par ailleurs intégré au casque pour vos appels.Grâce à sa technologie Bluetooth 4.1, vous pouvez associer votre casque à d'autres appareils mobile. Ses commandes situées sur les écouteurs vous permettent de contrôler aussi bien vos appels que votre musique.Enfin, son autonomie de 18 heures en écoute (ou 16 heures en conversation) vous permettra de profiter tranquillement de votre musique et ce, pour un temps de charge de 90 minutes.