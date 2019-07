🔥 Soldes Amazon : Smartphone Honor View 20 à 379€ au lieu de 399€

Le Honor View 20 à moins de 380 euros !

Les caractéristiques du smartphone

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur Amazon France qu'il faudra se tourner pour acheter le Honor View 20 dans un coloris bleu saphir à exactement 379 euros. Le coloris noir est aussi proposé mais il faut débourser 20 euros supplémentaires, ce qui revient à 399 euros.Pour le Honor View 20 bleu saphir, vous avez la possibilité de le payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 94,75 euros chacune.La livraison à domicile du produit est offerte et vous avez une garantie de 2 ans fournie par le fabricant à compter de la date d'achat.Faisons désormais un focus sur les caractéristiques du smartphone. Le Honor View 20 possède notamment un écran de 6,4 pouces (définition de 2280 x 1080 pixels) et un processeur Kirin 980 avec Intelligence Artificielle. Il dispose de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go ; le tout tournant sous Android 9 (+ Magic UI). L'appareil est équipé d'un capteur photo 48 MP à l'arrière et d'un capteur à l'avant de 25 MP. Vous pourrez aussi capturer des vidéos en 4K.Enfin, une batterie de 4000 mAh (+ SuperCharge USB Type-C) et une sortie casque sont également de la partie.