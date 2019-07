🔥 Soldes Amazon : Smartphone Xiaomi Mi Note 7 64 Go à 170,99€

Toujours le meilleur smartphone à moins de 200 €

Smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Sorti il y a quelques mois seulement, le Redmi Note 7 est à l'heure actuelle le roi du rapport qualité/prix et offre des performances que la concurrence ne parvient pas encore à atteindre sur cette plage de prix.Aujourd'hui proposé à seulement à 171.99€ chez Amazon pour sa version la plus puissante avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne, il va sans dire que c'est une très bonne affaire en sachant qu'il fallait débourser 229€ pour l'acquérir à sa sortie. Malgré tout, cette offre ne vous permettra pas de choisir le coloris de ce smartphone puisqu'elle porte uniquement sur la couleur « bleu neptune ».Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEn s'appuyant sur un processeur Snapdragon 660 AIE de Qualcomm, le Redmi Note 7 bénéficie d'une solide base grâce à ses huit cœurs qui peuvent grimper jusqu'à 2.2 GHz et permettre ainsi de lancer n'importe quelle application et de naviguer de façon très fluide avec Android 9.0 (Pie).S'il tient bien la route lors d'une utilisation multitâche, le Redmi Note 7 profite aussi d'une très bonne batterie de 4 000 mAh qui lui permet d'afficher une très grande autonomie, comme vous pourrez le constater en parcourant notre test complet de ce smartphone.Enfin, concernant la partie photographie, le Redmi Note 7 embarque un capteur arrière affichant 48 mégapixels, une valeur obtenue grâce à la technique du. À cela vient se rajouter un second capteur dorsal de 5 mégapixels destiné au calcul de la profondeur. Sur la face avant, on retrouve un capteur de 13 MP qui donne des résultats tout à fait raisonnables pour un smartphone à moins de 200€.Doté d'un écran de 6.3 pouces couvrant 82 % de la face avant, d'un capteur d'empreintes et d'un stockage interne extensible avec une carte microSD jusqu'à 256 Go, le Redmi Note 7 affiche des fonctionnalités et des performances correctes dans pratiquement tous les domaines, ce qui est assez rare à ce prix !