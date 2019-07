🔥 Soldes Cdiscount : Carte Graphique Sapphire Radeon RX 5700 XT - 8 Go à 409€ au lieu de 499€

Sapphire Radeon ZX 5700 XT en soldes

Sapphire Radeon RX 5700 XT : ses caractéristiques principales

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesComme mentionné en en-tête de l'article, c'est chez Cdiscount qu'il faudra se tourner pour acquérir la carte graphique . Vendue initialement à 499€, cette dernière voit son prix baisser à 409€ ; ce qui fait 90 euros de réduction.Mais ce n'est pas tout ! Vous avez la possibilité d'obtenir une remise supplémentaire avec l'aide d'une offre spéciale suggérée par le site marchand. Pour ce faire, depuis la page produit, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" (visible juste en-dessous de "Ajouter au panier") et un tarif préférentiel sera proposé par Cdiscount. Vous aurez alors une petite ristourne de plus qui est toujours bonne à saisir !Enfin, en ce qui concerne la livraison, cette dernière est gratuite pour un retrait en point relais.Revenons-en aux caractéristiques principales de la carte graphique après avoir évoqué l'offre promotionnelle.Laest dotée de 2560 coeurs CUDA, de 8 Go de mémoire GDDR6 et affiche surtout une fréquence de boost à 1905 MHz. Conçue pour les gamers, la carte graphique est idéale pour profiter des jeux avec les options graphiques activées en qualité HD (2560x1440).Côté connectique, on retrouvera 1 port HDMI et 3 DisplayPort.