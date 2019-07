🔥 Soldes Amazon : Clavier mécanique Logitech G413 à 55€ au lieu de 99,99€

Logitech G413 en promo

Clavier mécanique chez Amazon

Affiché initialement à 99,99€, le clavier mécanique Logitech G413 voit son prix baisser sur Amazon, puisqu'il bénéficie de près de -45%. Il revient dont à 55€. Et les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile car le tarif du clavier dépasse les 25 euros d'achats.Les'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G (conçus pour offrir un éclairage précis des touches) qui permettent une réactivité et surtout une résistance autorisant plus de 70 millions de frappes ! Le clavier est équipé d'une coque en alliage aluminium robuste et légère qui apporte une rigidité et une apparence haut de gamme.Compatible Windows, le clavier mécanique est doté d'un câble USB qui connecte le port de relais pour une puissance de débit et une vitesse de transmission des données optimales.Enfin, le Logitech G413, qui est garanti 2 ans, dispose de touches à coque gaming, d'un extracteur de touches et d'une documentation utilisateur.