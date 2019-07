🔥 Soldes Cdiscount : Xiaomi Mi 8 pro transparent 128 Go à 284€ via 50€ ODR

Promo Xiaomi

Xiaomi Mi 8 Pro

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesC'est donc via Cdiscount que nous découvrons cette bonne affaire. Pour bénéficier du meilleur prix, il y a quelques modalités à remplir. Déjà, vous devrez remplir ce formulaire afin de profiter de l'offre de réduction d'une valeur de 50€. Cette dernière est valable jusqu'au 31 juillet 2019. C'est comme si le mobile vous revenez à 309,99€. Cependant, si vous êtes abonné au service Cdiscount À Volonté, vous pourrez utiliser le code qui va suivre pour recevoir une autre réduction de 25€ :. Le tarif cumulé sera donc bien de 284€. Vous pouvez bénéficier d'un période d'essai gratuit Cdiscount à volonté en cliquant ici Passons maintenant aux caractéristiques techniques de ce. En plus de son design transparent, il arbore un écran Amoled 6,21 pouces avec une définition de 2248 x 1080 pixels. Ce smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 ainsi que 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.Pour le reste, le mobile possède un capteur photo 12 mégapixels à l'arrière et un autre de 20 mégapixels à l'avant. La batterie 3000 mAh met à votre disposition une autonomie d'environ une journée et demi pour un usage classique de votre smartphone. Cdiscount propose toujours le paiement en quatre fois pour un maximum de flexibilité.Bref, cetransparent affiche un design très original ainsi que des performances de haute volée, un écran parfaitement calibré et un lecteur d'empreintes digitales positionné sous ce même écran. Un très bon mobile donc !