🔥 Soldes Cdiscount : les 5 meilleurs bons plans à saisir aujourd'hui

Soldes d'été : notre sélection de meilleurs bons plans High-Tech chez Cdiscount

Xiaomi Redmi Note 5 Or 32 Go

Samsung disque SSD Interne 860 EVO 250 Go

Acer tablette tactile Iconia 10,1"

Soldes d'été : nos deux bons plans gamer du jour

Samsung écran incurvé 24" Full HD FreeSync

Kit évolution PC Processeur Intel Core i5 9600K + Carte mère MSI MPG Z390 Gaming Edge

Débutons notre petit tour d'horizon des meilleures offres à saisir aujourd'hui chez Cdiscount dans la catégorie. Vous cherchez plutôt une tablette, un écran, ou du matériel hardware ? Pas de problème, nous avons aussi pensé à vous !Aujourd'hui, c'est peut-être le moment opportun pour craquer sur un smartphone Xiaomi ! Performant, abordable et doté de l'un des meilleurs appareils photo dans cette gamme de prix, leest fait pour vous si vous souhaitez profiter d'un smartphone de qualité sans pour autant casser votre tirelire.Disponible actuellement à 119€ via une ODR de 40€, ce smartphone équipé d'unainsi que den'est bien sûr pas le tout dernier modèle du fabricant chinois. Toutefois, il est certainement ce qui se fait encore de mieux dans cette plage de prix, ses caractéristiques suffisent pour tirer cette conclusion. Avec sonet son affichage plein écran 18:9, son double objectif 12 MP + 5MP ainsi que sa caméra avant de 13 MP, il est clair que nous avons affaire ici à un smartphone largement recommandable pour les petits budgets.Pour parachever le tout, le Redmi Note 5 s'appuie sur une batterie que l'on ne peut qualifier que d'endurante : avec ses 4 000 mAh, les moments où vous risquez de tomber en panne de batterie risque d'être rare !Pour profiter de cette ODR de 40€, rien de plus simple. Il vous suffira de suivre les instructions données dans ce lien afin de recevoir votre remboursement ! Notez que deux versions de ce Redmi Note 5 sont disponibles, l'une avec 32 Go de mémoire qui voit donc son prix descendre à 119€, et l'autre disposant de 64 Go de mémoire (et 4 Go de RAM) au tarif de 129€.Dans le rayon informatique, les soldes ne manquent pas, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi cette multitude de composants. C'est pourquoi nous avons sélectionné aujourd'hui ce disque durd'une capacité de 250 Go.Actuellement disponible à 49,99€ grâce à une remise de 20€, ce disque dur SSD du fabricant coréen sera idéal pour installer votre système d'exploitation, ou encore pour faire profiter à vos jeux vidéo d'un espace de stockage rapide et performant.En effet, malgré son prix attractif avec cette offre clairement imbattable, ce SSD disposant d'une interface SATA 6 Gb/s est d'une efficacité monstrueuse et la différence se fera amplement ressentir si vous passez d'un HHD à ce type de support. Ses vitesses de transfert peuvent atteindre, une réactivité appréciable pour ce SSD embarquant la technologie V-NAND.Rapide, silencieux, performant, garanti 5 ans par le constructeur et proposé aujourd'hui à seulement 49,99€, autant de bonnes raisons d'opter pour un SSD !Du côté des tablettes tactiles, nous vous avons peut-être dégoté ici LE bon plan de la semaine avec la vente à perte de l'chez Cdiscount qui voit son prix passer de 219,99€ à 149,99€.Grâce à sonet sa résolution Full HD, cette tablette signée Acer est idéale pour visionner tranquillement vos films et séries préférées, mais sera tout autant efficace pour la lecture de document, ou encore se détendre en jouant à des jeux pas trop gourmands en ressource.Équipée d'un processeur MediaTek MT8167A quad-core cadencé à 1.5 GHz, cette tablette tactile Iconia dispose également de 2 Go de RAM DDR4 ainsi que d'un espace de stockage de 32 Go propulsé par, des caractéristiques qui la destine parfaitement aux types d'utilisation que nous venons de citer. Toutefois, si cet espace de stockage est trop léger à votre goût, vous pourrez sans problème l'augmenter via une carte microSD ou SDXC d'uneFonctionnant sous Android 8.1 Oreo, l'Acer Iconia dispose également d'une batterie d'une capacité de 22.4 Wh, une caractéristique raisonnable qui vous permettra une utilisation continue durant environ 8 heures.Garantie pour une durée de 2 ans, cette tablette tactile de milieu de gamme devrait répondre à la plupart des besoins. Actuellement disponible à 149,99 €, il serait bien dommage de ne pas profiter de cette remise de 70€ si jamais vous comptez vous offrir une tablette tactile !Vous n'êtes peut-être pas les seuls à avoir besoin de vous rafraîchir durant l'été et ses, désormais, longues périodes de canicule. Votre setup gamer a surement lui aussi besoin d'un peu de fraîcheur, de reprendre un petit coup de jeune. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui avec deux bons plans bien sympathiques grâce auxquelles vous ferez de substantielles économies !Commençons tout d'abord avec l'signé Samsung. Proposé en ce moment sur Cdiscount à seulement 199.99€ alors que son tarif habituel atteint généralement les 230€, cet écran incurvé et saseront parfaits pour vous apporter qualité, performance et réactivité dans tous vos jeux vidéo préférés.Il suffit en effet de regarder ses caractéristiques pour savoir que cet écran incurvé est capable de correspondre aux attentes de joueurs exigeants. Définition Full HD, dalle VA incurvée permettant aussi bien de profiter d'une bonne qualité d'image que d'une réactivité parfaite,, autant de paramètres qui font de ce produit un écran gaming fabuleux. Ajoutons à cela la compatibilité avec l'et ceux qui possède une carte graphique AMD Radeon seront ravis !Pour terminer, notons que cet écran Samsung dispose de deux sorties HMDI, d'un DisplayPort ainsi qu'une prise casque. Un câble HMDI ainsi qu'un DisplayPort sont livrés, l'écran est garanti deux ans.Notre deuxième bon plan gaming à de quoi surprendre, car nous avons dégoté un kit d'évolution qui contient un processeur Intel Core i5 9600K ainsi qu'une carte mère MSI MPG Z390 Gaming Edge pour seulement, tenez-vous bien... 329.90 €, une offre qui est susceptible de descendre jusqu'à 304.90 € si vous êtes membres de Cdiscount à volonté en utilisant le codequi vous fait profiter d'une réduction de 25€ à partir de 249€ d'achat.Pourquoi ce bon plan est-il si exceptionnel ? C'est très simple : habituellement ce processeur Intel est vendu aux alentours de 300€ tandis que la carte mère MSI se trouve généralement aux alentours de 180€. Le calcul est vite fait, très clairement ici Cdiscount vous offre la carte mère !Attardons-nous un peu plus en détail sur les caractéristiques de ces deux composants qui vous permettront d'upgrader votre setup à moindre coût. Tout d'abord le processeur Intel i5 9600K fait partie de la 9ème génération de processeur Intel, Coffee Lake Refresh. Ce processeur hexa-core d'une finesse de gravure de 14 nm cadencé à 3.7 GHz est tout simplement surpuissant, d'autant plus que sa fréquence peut être portée jusqu'à 4.9 GHz grâce à la technologie Turbo Boost 3.0. Cependant, notez bien que le ventirad n'est pas fourni ici, il vous faudra donc impérativement en acquérir un.Concernant la carte mère, cette MSI MPG Z390 Gaming Edge est bien entendu évolutive. Dotée d'unqui accueillera idéalement le processeur i5 9600K, elle dispose de tout le nécessaire pour profiter d'une configuration gaming au top. On y retrouve ainsi, sans oublier les, ainsi qu'un port de typeTrès clairement, ce prix attractif vous permettra certainement d'être en mesure de choisir un bon ventirad ainsi que, dans l'idéal, deux barrettes de mémoire vive. Avec un peu de chance, vous trouverez ça sans problème dans nos sélections de bons plans !