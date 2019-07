🔥 VPN pas cher : les meilleures promotions VPN du moment

À lire aussi : VPN, notre comparatif

Les VPN , ou(réseau privé virtuel dans notre belle languie), sont des systèmes, ou des programmes qui permettent de mettre en lien deux ordinateurs distants de manière directe, afin d'isoler leurs échanges du reste trafic internet. Il s'agit d'un excellent moyen pour protéger ses communications et ses données, puisqu'un VPN permet par exemple de changer l'adresse IP d'un ordinateur, ou de crypter les données échangées.Notre première offre concerne, qui nous propose actuellement, et pour encore quelques heures, sont abonnement deux ans à 1,79€/mois. Une bien belle offre qui vous permettra d'économiser près de 82% sur coût total de l'abonnement, tout en vous assurant les bénéfices de ce service pendant 24 mois complets.Surfshark VPN dispose de plus de 800 serveurs répartis dans 50 pays à travers le monde, ce qui vous permettra de navigue en toute intimité sur le web. En souscrivant à cet abonnement, vous disposerez d'une protection complète pour tous les appareils de la famille grâce à l'application compatible avec la plupart des appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation.Mention spéciale pour la fonctionnalité CleanWeb qui vous permettra de faire disparaitre les pubs, les trackers et les logiciels malveillants des pages web que vous visiterez.Notre seconde offre du jour est consacrée à, un service VPN auquel vous pourrez souscrire pendant un an pour 1,75€/par mois. L'occasion d'économiser 82% sur cette formule, qui vous reviendra au total à 21€ pour la première année (avant de reprendre son tarif original de 42€.Basé en Allemagne, ZenMate est un service qui compte actuellement plus de 45 millions d'utilisateurs à travers le monde, et qui mise tout sur la qualité de son service. En optant pour cette offre, vous bénéficierez d'un accès aux serveurs ultra-rapides de la firme, qui sont répartis dans plus de 30 pays à travers le globe. Vous pourrez aussi profiter d'un solide cryptage 256-bit AES pour protéger vos données et vos communications en ligne. Sachez enfin que la souscription à cette offre vous permettra de récupérer un abonnement d'un an à l'antivirus McAfee.Et c'estqui ferme le bal avec une offre très sympathique. Ce service basé en France propose en ce moment de souscrire un abonnement à leur formule deux ans pour 2,52€/mois, ce qui vous permettra de réaliser une économie de 74% au total, ce qui est loin d'être négligeable au vu des services proposés par ce fournisseur.Avec PureVPN, vous pourrez non-seulement naviguer incognito sur le web, mais aussi profiter de quelques fonctionnalités très intéressantes. Vous pourrez par exemple accéder à de nombreux services géobloqués tels que Hulu ou Amazon Prime, ou bien bénéficier d'un accès aux serveurs P2P de PureVPN pour échanger vos fichiers en toute quiétude. Niveau sécurité, PureVPN propose aussi un système de protection contre les fuites DNS, tandis que les quelques 750 serveurs disponibles vous assurent une confidentialité de tous les instants.Soldes oblige, ces offres sont disponibles pour un temps limité, et il ne vaut donc mieux pas trop trainer si vous souhaitez vous offrir les services d'un VPN à prix réduits. Sachez aussi que ces trois offres bénéficient d'une garantie de remboursement aux alentours des 30 jours, au cas où vous ne seriez pas satisfait par le service.