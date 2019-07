🔥 Soldes : 3 smartphones Xiaomi en vente flash chez Cdiscount

3 bonnes affaires Xiaomi chez Cdiscount

Découvrez nos 3 smartphones en vente flash !

Les soldes d'été entament à peine leur 2ème démarque et de nombreux appareils sont concernés par de belles remises et/ou proposés en vente flash. Voici donc quelques bonnes affaires au rayon des téléphones les plus connus deVoici donc la liste des articlesqu'on a sélectionné aujourd'hui :Cdiscount est probablement l'un des sites e-commerces français qui propose les meilleurs bons plans en cette période de soldes d'été. Le site spécialisé dans la vente en ligne est toujours sur le qui-vive quand il s'agit de proposer des prix cassés sur des smartphones . Ainsi, vous découvrirez plusieurs promotions avantageuses dans la liste ci-après. Nous avons choisi 3 modèles de smartphones issus du constructeur chinois Xiaomi.Pour rappel, le site marchand Cdiscount propose à ses membres de payer en une ou plusieurs fois. Il offre également la possibilité de retirer le produit gratuitement en point relais.On commence notre sélection avec levendu à 155,99€ au lieu de 199,99€. L'appareil embarque un écran de 6,3 pouces, un processeur Snapdragon 660, 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. La résolution du capteur principal est de 48 MP. Celle du capteur frontal est de 8 MP. Enfin, le smartphone disponible dans un coloris noir dispose d'une batterie de 4000 mAh et pèse exactement 422 grammes.Passons maintenantqui est proposé au tarif de 129€ au lieu de 169€. L'appareil bénéficie d'une offre de remboursement de 40 euros pour tout achat réalisé avant le 31 août 2019 inclus ( voir conditions ).À propos des caractéristiques, le Redmi Note 5 possède un écran 5.99" FHD, un processeur Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260, 64 Go d'espace de stockage et 4 Go de RAM.Tournant sous Android 8.1, le smartphone dispose d'une caméra avant de 13 MP, d'une caméra arrière de 12 MP +5 MP, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une batterie de 4000 mAh. Par rapport au premier smartphone proposé ci-avant, le Xiaomi Redmi Note 5 est beaucoup plus léger, soit un poids de 181 grammes.Enfin, nous terminons cette sélection de smartphonesvendu en flash à 248,80 euros. Vous avez jusqu'à ce vendredi 5 juillet 2019 inclus pour profiter de ce tarif préférentiel.Les spécificités de l'appareil sont composées d'un écran AMOLED de 6,39 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855, de 6 Go de RAM, d'une mémoire interne de 128 Go, d'une batterie de 3300 mAh. Une triple caméra arrière 48 MP + 16 MP + 12 MP et une caméra frontale 20 MP sont réservées pour la partie photo.Maintenant, vous savez tout. Libre à vous de prendre un ou plusieurs smartphones de cette sélection (pour faire plaisir à vos proches par exemple). En fonction des diverses caractéristiques (écran, autonomie, capteur photo, espace de stockage, RAM,...) de chaque appareil, ce sera donc à vous de choisir le smartphone qui convient à vos attentes et surtout à vos envies.