🔥 Bon plan BforBank & Amazon : 150€ offerts jusqu'à ce soir minuit !

BforBank et Amazon : une offre de bienvenue alléchante !

Un chèque-cadeau de 70€ à dépenser sur le site Amazon

BforBank : la banque en ligne haut de gamme

Les cartes bancaires BforBank

Visa Classic : Gratuite si au moins 3 paiements par trimestre, sinon 6€ par trimestre. Plafonds : retraits 400€ /7j ; paiements 1 200€ / 30j.Carte à débit immédiat.

Visa Premier : Gratuite si au moins 3 paiements par trimestre, sinon 9€ par trimestre. Plafonds : retrait 700€ / 7j ; paiements 2 000€ / 30j. Carte à débit immédiat ou différé.

Visa Infinite : 200€/an. Plafonds : retraits 1000€ / 7j ; paiements 3000€ / 30j. Carte à débit différé.

Les comptes bancaires BforBank

Livret A : Taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 22 950€. Epargne disponible.

Livret de Développement Durable : Taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 12 000€. Epargne disponible

Livret d'Epargne BforBank : Taux d'intérêt de 2% bruts pendant 2 mois puis 0,20% brut. Plafond de 4 000 000€. Epargne disponible

Banque en ligne : les meilleurs services en ligne Vos amis vous en rebattent les oreilles comme si vous étiez un extraterrestre, et l'omniprésence de publicités pour ces fameuses banques en ligne vous plonge dans de profonds questionnements. Est-ce vraiment si avantageux de quitter ma banque traditionnelle pour une solution 100% en ligne ? Comme dans tout domaine, la réponse à cette question ne saurait être aussi simple que "oui" ou "non". Mais il est indéniable qu'une banque en ligne vous permettra de faire de belles économies sur vos frais bancaires.

Dans le cadre de son partenariat avec Amazon, BforBank vous offre un chèque-cadeau de 70€ à l'ouverture d'un compte bancaire. Plutôt tentant non ? On vous dit tout dans cet article. Une nouvelle fois, la banque en ligne s'est rapprochée du géant américain pour proposer une offre quelque peu surprenante, mais surtout très intéressante. Ainsi, jusqu'à ce soir minuit, BforBank vous propose une prime de 80€ pour l'ouverture d'un nouveau compte bancaire avec carte Visa Premier ou Infinite. Pour récupérer le chèque-cadeau Amazon, il vous faudra simplement utiliser le code promo. Notez bien que cette offre n'est valable que pour les nouveaux clients et ne s'applique pas avec la carte Visa Classic. Depuis quelques années, les néo-banques, comme il convient de les appeler, ont le vent en poupe. Il faut bien avouer qu'elles ont bien des atouts à faire valoir. En ce qui concerne les cartes bancaires, BforBank propose trois cartes différentes : Visa Classic, Visa Premier et Visa Infinite. Notez bien que les cartes Visa Classic et Visa Premier sont gratuites pour peu que vous les utilisiez au moins trois fois dans un trimestre. La banque en ligne propose également trois types de comptes bancaires différents : Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d'Epargne BforBank. Sachez que BforBank ne facture aucun frais de tenue de compte. Enfin, qui dit banque en ligne, dit application smartphone ! BforBank propose bien évidemment une application mobile vous permettant de gérer au plus près vos plafonds de retrait et de paiement et d'accéder à une assistance en ligne 24/7.