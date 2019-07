🔥 Soldes Cdiscount : Smart TV LED 4K UHD Philips 65" ambilight à 599€ au lieu de 1199€

Près de 600 euros de remise immédiate !

Une définition UHD 4K de 3840 x 2160 pixels

Si vous êtes à la recherche d'un grand téléviseur 4K à un tarif abordable, vous pouvez alors opter pour le modèle Philips 65PUS6703/12. Il est actuellement vendu sur le site de Cdiscount au prix de 599€ au lieu de 1199€ ; ce qui fait une remise immédiate de 600 euros. Cdiscount propose de payer le téléviseur en une seule fois, ou en 4 mensualités (dont une de 153,44 euros) ; ou bien de louer l'appareil à près de 18 euros par mois. Côté caractéristiques, le téléviseur de 65 pouces (pour une diagonale de 164 cm) dispose d'un éclairage d'ambiance Ambilight sur les trois côtés. Il embarque une définition UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, ainsi que le mode HDR Plus. Le modèle proposé par Philips est équipé de la Smart TV pour naviguer sur Internet et accéder à des contenus comme Netflix ou YouTube. Le son DTS HD est diffusé avec l'aide de deux hauts-parleurs de 10 W chacun. Enfin, il dispose de 3 ports HDMI et de 2 ports USB.