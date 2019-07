🔥 Vente flash Amazon : Le top des accessoires smartphones

Les promotions Amazon sur les accessoires smatphone

Découvrez nos 6 accessoires en promotion chez Amazon

Vous l'avez bien compris, c'est chez Amazon que nous allons pour bénéficier de ces grosses promotions.. Il y a donc vraiment urgence ! Cependant, nous allons nous calmer quelques secondes pour reprendre notre souffle et détailler succinctement les produits mis en avant dans cette sélection. Comme toujours, nous vous encourageons à bien vérifier les modalités de livraison et de paiement sur la page de chaque article directement sur Amazon.La liste ci-dessous est très variée. Elle est composée d'accessoires qui sauront se montrer très utiles pour votre smartphone. Vous y trouverez des hubs USB, un support ventouse, un chargeur sans fil, un chargeur USB secteur et pour finir, un câble USB. Bref, il s'agit d'éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement de votre mobile. Ainsi, il est inutile de palabrer plus longtemps et entrons tout de suite dans le vif du sujet !Commençons avec cet. Il embarque pas moins de sept ports différents dont 3 USB-C, un Thunderbolt 3, une sortie vidéo HDMI 4K (30 Hz), un USB 3.1 et un lecteur de carte microSD / SD. Vous pourrez donc transférer des données rapidement, recharger votre Mac et profiter d'une qualité d'affichage exceptionnelle. Cet exemplaire est protégé face aux températures extrêmes et la garantie est valable pendant 12 mois.Poursuivrons avec un. Ce dernier affiche 11 ports USB ! Il y en a 7 réservés au transfert de données 5 Gbps et 4 sont des ports de charge intelligente. Vous pourrez y brancher votre smartphone, ordinateur (PC et Mac) ou même une PS4. Grâce aux commutateurs intégrés, il est possible de contrôler séparément chaque port USB. Bref, il s'agit d'un excellent modèle si vous avez beaucoup d'appareils en utiliser en même temps.Passons à quelque chose de totalement différent avec ce. La ventouse qui servira à tenir votre smartphone possède deux niveaux de verrouillage afin de convenir à toutes les surfaces. Elle peut aussi pivoter à 360° et le support est réglable très facilement (à une seule main !). La garantie est valable pendant deux ans.Voici letoujours du côté d'Amazon. Il est compatible avec la technologie de charge rapide 10 W, ce qui offre un chargement sans fil deux fois plus rapide que pour un chargeur classique. Il est compatible avec absolument tous les smartphones (iPhone, Samsung Galaxy, Sony Xperia...) et arbore un design ultra fin, ce qui le rend très facile à transporter. La garantie dure 12 mois.Continuons avec ce. Il offre une puissance incroyable de 60 Watts, ce qui vous permettra de charger jusqu'à six appareils (smartphones et tablettes) simultanément. Ce modèle embarque aussi la technologie iSmart pour charger avec plus d'efficacité. Des LED indiquent l'état de charge et il bénéficie d'une protection contre la surcharge ainsi que les courts-circuits.Terminons sur ce. Cet exemplaire propose une longueur de 2 mètres et une compatibilité avec la plupart des smartphones du marché. La vitesse de transfert des données peut atteindre 5 Gbps et la charge 5V / 3A vous permettra de recharger rapidement vos appareils. Enfin, le câble est très solide grâce à sa veste en nylon. Cette fois, la garantie à vie est de la partie !Bref, vous avez largement de quoi vous équiper avec cette sélection très complète. Il est difficile de vous recommander tel ou tel produit tant ils sont presque tous complémentaires. Il ne vous reste donc plus qu'à vous faire plaisir. Vous avez quelques heures pour vous décider !