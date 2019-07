🔥 Soldes Amazon : Ultrabook Lenovo YOGA 730-13IWL à prix cassé

-300€ sur l'Ultrabook Lenovo YOGA 730-13IWL

C'est Ultra bon !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesNous pouvons encore une fois remercier Amazon pour cette bonne affaire qui vous permettra d'économiser pas moins de 300€. Cet Ultrabook signé Lenovo est donc un ordinateur portable hybride que vous pouvez convertir en tablette. Grâce à son écran tactile 13 pouces full HD ainsi qu'à l'aide de son stylet, vous aurez la possibilité de dessiner ou d'écrire avec un maximum de précision. Un bel atout renforcé par une configuration très solide.Ainsi, cet Ultrabook embarque un processeur Intel Core i5-8265U accompagné d'une carte graphique Intel HD Graphics, de 8 Go de RAM et d'un SSD d'une capacité de 256 Go. Le tout fonctionnant sous Windows 10 Home. Vous trouverez également un port USB 3.0 et la batterie tiendra sans problème pendant plus de 11 heures (compatible charge rapide). Vous pouvez payer en quatre fois et la garantie est valable pendant deux ans.Bref, il s'agit d'un excellent ordinateur portable qui en plus d'être facilement transportable (puisqu'il fait un poids de seulement 1,2 kg) offre des performances solides. Une offre à ne pas rater !