🔥 Soldes Cdiscount : 5 bons plans high-tech à saisir aujourd'hui

Le bon timing pour faire ses achats

5 produits high-tech à petit prix

Les soldes, c'est le moment de se lâcher sur des produits qui sont moins accessibles habituellement. Si vous cherchiez un équipement en particulier, vous êtes sûrement déjà allé voir toutes les offres le concernant. Pour être sûr de faire des économies, la bonne idée peut être d'anticiper ses besoins en allant consulter l'ensemble des meilleures promos. Ça évite de s'apercevoir, une fois les soldes terminées, qu'on a besoin d'un nouveau produit et de le payer au tarif plein. Ainsi, on peut être est bien équipé pour toute l'année à moindre coût. Sans plus attendre, on vous montre notre sélection Cdiscount des cinq offres du jour qui valent vraiment le détour.On démarre cette sélection du jour avec l', la montre ultra-connectée de 42 mm de la marque à la pomme qui est aujourd'hui àeuros au lieu de 259 euros. Hâtez-vous si vous souhaitez en profiter, Cdiscount se fait actuellement dévaliser. Pas étonnant avec une si belle réduction pour une montre de cette gamme.Les produits sont reconditionnés, ce qui explique une telle baisse de prix. Le reconditionnement par Apple assure la qualité de l'objet et le garantit deux ans. La montre fonctionne sous iOS et est compatible avec un iPhone. Elle se connecte à la Wi-Fi, elle dispose du bluetooth 4.0, de watchOS 2 et de l'assistante Siri. La watch est équipée d'un cardio-fréquencemètre, d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Elle résiste aux éclaboussures grâce à son verre Ion-X. La montre de couleur noire possède un cadran carré avec écran Retina Force Touch et un boitier gris en aluminium de 25 grammes. Le fermoir à clou est en acier inoxydable. Si vous étiez tentez par une montre connectée, la watch Sport est une valeur sûre qui a toutes les chances de vous faire craquer.On reste chez Apple pour le deuxième produit de cette sélection avec l'. L'ordinateur portable est à seulementau lieu de 1099 euros. Un produit haut de gamme qui reste assez cher mais qui, au vu de ses performances, affiche en réalité un prix plus que raisonnable. Le Macbook embarque en effet un processeur Intel Core i5 de 1,8 GHz, 8 Go de RAM, et une mémoire SSD de 128 Go. Il se transporte très facilement grâce à son petit poids de 1,35 kg et au format 13,3 pouces de son écran qui bénéficie d'une résolution de 1440 x 900 (WXGA+). Le processeur graphique est un Intel HD Graphics 6000 et la caméra est en Face Time HD. Côté connectique, le bel appareil d'Apple est doté de 2 x USB 3.0, du Thunderbolt 2 et d'une sortie casque. La capacité de la batterie est de 54 Wh, ce qui correspond à une bonne journée d'autonomie en pleine utilisation.Jamais deux sans trois, pour compléter le stock de bons plans d'Apple, voici notre troisième sélection : lesà seulement. Discrets et modernes, ces écouteurs bluetooth sans fil de seulement 4 grammes vous suivront partout. Ils sont livrés avec leur étui de charge filaire et sont compatibles avec tous les produits Apple (iPhone, iPad, iPod, Mac). Vous pourrez régler directement le volume, les morceaux suivant/précédent ainsi que les fonctions répondre/raccrocher grâce aux commandes des écouteurs. Si vous rêviez d'être équipé comme jamais à moindre frais, l'objectif est proche avec ces accessoires high-tech.On se dirige à présent vers la marque Philips, pour s'intéresser à l', aujourd'hui àau lieu de 569,99 euros, soit une réduction de 170 euros. Un très beau produit disposant du rétroéclairage LED et de la technologie matrice active TFT. En terme de résolution on est sur du 4K 3840 x 2160 à 60 Hz. Le revêtement de l'écran dispose de l'anti-éblouissement et de la technologie 3H Hard Coating. L'écran bénéficie d'un panneau MVA d'une luminosité 1000 cd/m² pour un rapport de contraste à 4000:1 / 50000000:1 (dynamique). Le temps de réponse est lui à 4 ms (gris à gris). Pour la connectique, le Momentum de Philips offre un HDMI, un DisplayPort plus un mini DisplayPort, mais également un USB-C, deux USB 3.0 en aval avec chargement de puissance ainsi que des entrées de ligne audio et casque. Un écran de qualité réservé aux plus exigeants d'entre nous.Terminons cette sélection de bons plans avec lavendue àau lieu de 299,99 euros. Cdiscount fait une vente à perte avec cette nouvelle promotion high-tech. Le caméscope de poche en 4K bénéficie d'une résolution vidéo maximale de 3840 x 2160 tandis que le capteur de la caméra dispose d'une résolution de 10.0 mégapixels. Pour plus de confort, l'écran LCD est tactile et la caméra est fixable. La GoPro descend jusqu'à 10 mètres de profondeur sous l'eau. Elle est munie d'un boitier sous-marin, d'un indispensable câble USB, de la technologie du montage adhésif incurvé mais aussi d'une boucle à ouverture facile et d'une fixation adhésive plate. Ce produit high-tech est idéal pour filmer vos vacances sportives. Il dispose de nombreuses fonctionnalités comme de la commande vocale, de l'enregistrement à intervalle, de l'enregistrement au ralenti et offre une large plage dynamique (WDR).Avec cette sélection, entamez l'été en étant ultra connecté ! N'hésitez pas à profiter du paiement en 4 fois sur Cdiscount, valable sur tous les produits de la sélection moyennant quelques euros supplémentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de bien lire les conditions de paiement et de livraison avant de terminer vos achats.