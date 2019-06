🔥 Soldes : Trottinette Xiaomi M365 en promotion chez Cdiscount

Trottinette Xiaomi M365 : une affaire qui roule

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesNous devons cette promotion àqui est toujours au top durant ces soldes d'été. Détaillons à présent les spécificités de ce modèle qui affiche une autonomie de 30 kilomètres (quatre voyants lumineux vous informeront de l'énergie restante) et la recharger totalement demandera environ cinq heures. Sa vitesse maximale est de 25 km/h et vous pourrez vous servir du régulateur embarqué pour contrôler votre allure. Bref, les performances sont vraiment au rendez-vous alors n'hésitez à pratiquer avant de partir en vadrouille afin de totalement contrôler l'engin.La sécurité est de mise avec cette. La roue avant est équipée d'un système antiblocage afin de réduire la distance de freinage à 4 mètres en cas d'urgence. Pas moins de six fonctions de protection sont aussi embarquées sur ce modèle. Vous n'aurez par exemple pas à craindre les courts-circuits ou les surcharges. Enfin, sachez aussi que la trottinette est parfaitement pliable afin de la rendre toujours plus facile à transporter.Grâce à, vous pouvez payer en quatre fois, soit 49,63€ au moment de l'achat puis 49€ par mois. Cette trottinetteest un modèle très fiable avec une puissance assez élevée. Il s'agit donc d'un exemplaire de choix.