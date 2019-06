🔥 Soldes : Enceinte Bose Home Speaker avec Alexa intégrée à 359€ au lieu de 449,95€

Une jolie enceinte à votre écoute

Un bon rendu sonore

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est une réduction de 20% que nous propose Amazon sur cette robuste enceinte connectée aujourd'hui à 359 euros. Laest un petit modèle de 20 cm qui offre des définitions soignées et un beau design moderne et épuré. Vous pourrez choisir votre musique simplement avec votre voix grâce au contrôle vocal d'Alexa. Les huit micros font bien le job et réagissent même si vous écoutez déjà de la musique à un volume assez important.La marque a eu la bonne idée d'intégrer des boutons de commande, placés sur le dessus de l'appareil. Discrets, ils sont tactiles et collent parfaitement à l'esthétique minimaliste de le Bose. Pour être vraiment confortable, l'application Bose Music permet elle aussi de choisir ce que vous écoutez. Vous disposez donc de trois moyens différents pour gérer l'enceinte.Côté qualité sonore, la Bose ne déçoit pas et garde sa touche caractéristique de la marque. Le son stéréo intégral est puissant et aérien et couvre même les pièces les plus grandes depuis son unique enceinte.Adaptée au bluetooth, Wi-Fi et à l'Air Play 2 d'Apple, vous pourrez écouter toutes vos musiques, livres audio ou podcast préférés, qu'ils se trouvent sur votre téléphone comme sur internet. La Bose existe en noir et en silver. Elle ne pèse que 2,1 kg mais offre une très bonne stabilité.Comme c'est Amazon qui détient ce bon plan, vous pouvez payer en 4 fois sans avoir à payer de frais supplémentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de bien lire les conditions de paiement et de livraison.L'enceinte connectée Bose est un appareil très agréable d'utilisation et la réactivité de la commande vocale fait son effet. Ne vous étonnez pas si vous changer sans arrêt de chanson les premiers jours, la technologie est aussi là pour nous amuser !