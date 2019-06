🔥 Soldes : Où acheter la Nintendo Switch, jeux et accessoires en promotion ?

4 belle promotions autout de la Nintendo Switch

Voici les meilleures promos du moment pour la Nintendo Switch

Depuis sa sortie en mars 2017, la Nintendo Switch s'est imposée comme étant une des meilleures consoles de ces dernières années. Cette machine est très appréciée pour son aspect hybride, qui permet au joueur d'apprécier tout son catalogue sur sa télévision ou sur l'écran LCD 6,2 pouces de la console en nomade. Les manettes Joy-Con, qui viennent se clipser sur les côtés gauche et droit de ce même écran, permettent même de jouer à plusieurs en local durant vos déplacements. Bref, la Nintendo Switch est pratique et très conviviale, une aubaine dans une période estivale.Puisqu'elle cartonne au niveau des ventes depuis bientôt 2 ans et demi, il n'est pas toujours facile de dénicher une bonne affaire du côté de la Switch. Pourtant, avec les soldes, nous avons pu débusquer des promotions pour la console elle-même et ses accessoires. Ainsi, cette sélection s'adresse aux futurs comme aux actuels possesseurs de la machine. Les sites Amazon et la Fnac ont mis en ligne ces bons plans qui raviront les amoureux de la Switch. Sans plus attendre, place à notre liste détaillée.Déjà, et c'est plutôt logique, nous allons débuter avec la. En déboursant ce tarif, vous aurez donc la machine et tous les accessoires nécessaires pour la faire fonctionner. Une paire de Joy-Con Néon est de la partie, ainsi que le dock pour la télévision, un câble HDMI et l'adaptateur secteur. Si aucun jeu n'est compris dans ce bundle, certains, comme le très populaire Fortnite, sont téléchargeables gratuitement sur l'eShop. Attention car ils peuvent parfois nécessiter un abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne (une vingtaine d'euros par an). Fort heureusement pour vous, nous avons aussi des jeux dans cette sélection.Pour le moment, mettons en avant un objet très intéressant puisque le. Ce périphérique est pensé pour les jeux de combat dans lesquels vous aimeriez faire de la compétition. Il s'adapte parfaitement à des titres commeou même. Vous aurez la possibilité de configurer chaque bouton pour un maximum de confort. Ce produit est sous licence officielle Nintendo.Maintenant, attaquons du côté des jeux avec une précommande pour un des gros blockbusters de cette fin d'année :. Notez que l'article paraîtra le 15 novembre prochain sur Nintendo Switch. Dans cet épisode, vous pourrez explorer la région inédite de Galar. De nouveaux monstres feront leur apparition et vous aurez cette fois la possibilité d'explorer un monde totalement ouvert. Des raids permettront à 4 joueurs de s'allier pour défaire des Pokémon géants ! Bref, il s'agit de l'épisode le plus ambitieux de la franchise.Enfin, nous terminons cette sélection avec. Cette fois, vous n'aurez pas à attendre puisque le jeu est déjà disponible. Il s'agit d'une remasterisation complète de l'opus sorti sur la première PlayStation en 1999. Quelques ajouts sont de la partie comme les circuits de(sorti sur PS2 en 2003) ou encore l'arrivée du multijoueur en ligne. Si vous avez passé votre enfance sur ce jeu, vous serez heureux de le retrouver dans une version aux graphismes totalement retravaillés. Un véritable bonheur !Dans cette sélection, vous avez tout ce qu'il vous faut pour apprécier votre expérience avec la. Bien évidemment, il y a de nombreux jeux que nous n'avons pas évoqué et qui valent le coup d'œil (...) mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous procurer une Switch.