🔥 Soldes 2019 : LG Smart TV 4K UHD (60 pouces) à 499,99€ au lieu de 599,99€

100€ euros de remise pour la LG 60UK6200PLA

Les caractéristiques principales du téléviseur

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesOn fait donc un petit tour chez Cdiscount pour retrouver cette Smart TV LG 60UK6200PLA. Si vous avez bien fait attention à la référence de l'appareil, l'écran LCD affiche une diagonale de 60 pouces, soit 151 centimètres, et une définition de 3840 x 2160px.Vendue en temps normal à 599,99€, la Smart TV voit son tarif baisser à 499,99€ ; ce qui fait une économie de 100€.Pour tout achat du téléviseur, Cdiscount vous offre 3 mois d'abonnement à RMC Sport 100% digital (d'une valeur de 60 euros). L'offre est limitée aux 800 premiers inscrits.Avec la Smart TV, vous aurez la possibilité d'accéder à de nombreuses applications, comme YouTube et Netflix, tout en connectant votre téléviseur au WiFi. Pour la connectique, l'appareil dispose de 3 ports HDMI,de 2 ports USB, d'une entrée vidéo/audio composant - arrière, d'une sortie audio numérique (optique), d'une entrée audio/vidéo composite - arrière et d'un port LAN.