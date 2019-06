🔥 Soldes Darty : jusqu'à -50% sur notre sélection high-tech

Soldes d'été : notre sélection des bons plans chez Darty

Ainsi,affiche des bonnes affaires sur un grand nombre de catégorie de produits et pratique des réductions entre -20% et -50% :Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesPassons désormais à notre sélection maison des meilleurs promotions et réductions actuellement en cours chez. Smartphones, appareils photo, TV LED, barres de son, PC et tablettes... Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout, tous les budgets !On commence notre tour d'horizon avec un sympathique smartphone, leLite. Petit frère du Mi8, ce modèle d'entrée de gamme a tout d'un grand. Son écran de 6.26” à technologie IPS affiche une belle définition Full HD+ tout en conservant une encoche relativement discrète.Le SoC Snapdragon 660 et ses 4 Go de RAM seront à même de faire fonctionner l'interface MIUI sans aucun problème. Quant à la partie photo, elle est très solide grâce au double APN de 12+5 MP. Pour seulementau lieu de 269€, c'est clairement une bonne affaire !On continue avec un ultraportable qui mise sur la mobilité. Ultra-fin avec seulement 1.69 cm d'épaisseur, leest aussi très performant. Il embarque en effet un processeur Intel Core i7-8565U avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD : une vraie bête de course !Taillé pour la productivité, cet ultrabook a aussi l'avantage d'avoir un écran quasiment sans bordures, vraiment très impressionnant. La dalle de 13.3” Full HD permet ainsi de profiter de vos films et séries préférées en toute immersion. Sachant que son prix passe de 999€ à, on ne peut que vous recommander de foncer.Si vous cherchez un hybride efficace et polyvalent, n'allez pas plus loin. Lavous tend les bras. On ne fait plus l'éloge de la célèbre tablette 2-en-1 de Microsoft, sa réputation parle pour elle. Entre son châssis en magnésium, son écran PixelSense de 12.3” magnifique et ses performances de haute volée dues au processeur Core M3, que demander de plus ?Grâce à la versatilité de Windows 10, l'appareil peut faire office d'ultrabook (avec le clavier vendu séparément) ou de tablette tactile grand format. Productivité et divertissement sont donc accessibles à tous. Le prix de cette superbe machine premium passe pour les soldes de 919€ à, ce qui en fait une excellente affaire à ne surtout pas rater.On continue sur notre lancée dans le monde des portables avec le mythique. Souvent copié, jamais égalé, c'est la vision de l'ultraportable telle que vue par Apple. Totalement silencieux car, le MacBook embarque l'équipement idéal pour la bureautique : processeur Intel Core M3, 8 go de RAM et 256 Go de SSD.Vous préférez le divertissement ? Pas de souci, l'écran 12” Retina est là pour le confort de vos yeux. Sa définition de 2304 x 1440 px donnera une autre dimension à vos films préférés grâce à son rendu des couleurs impressionnant. Bien entendu, le tout bénéficie de l'optimisation et de la sécurité propres à Apple. Tout ça pour non pas 1499€, mais seulementEst-ce un tableau ? Est-ce une télévision ? Non, c'est, l'écran TV le plus original jamais conçu par Samsung. La dalle de 48” affiche une définition 4K UHD avec des couleurs d'une vivacité impressionnante, le tout à 240 images par seconde. Les 20W produits par les haut-parleurs ajoutent à ça un son d'excellente qualité.Une fois la TV éteinte, elle se transforme en œuvre d'art qui affiche des œuvres à télécharger sur le magasin Art Store de Samsung. Les bords du cadre peuvent être interchangés pour s'adapter à votre intérieur, ce qui transforme cette Smart TV en véritable objet de déco. Sachant que son prix baisse àau lieu de 999€, on ne peut que vous recommander de craquer !On enchaîne avec une autre télévision connectée qui nous vient cette fois de chez Philips, la. Ce gigantesque écran de 50” - soit 1.26m de diagonale - s'appuie sur la célèbre technologie Ambilight de Philips. De la lumière douce est diffusée à l'arrière de la télévision et s'adapte aux couleurs du programme en cours. Ambiance garantie lors des films d'action !Philips oblige, la qualité d'image est au rendez-vous. Ce superbe téléviseur arbore une dalle LED avec une définition 4K UHD, soit 3840 x 2160 px. Vos rétines ne décolleront plus du spectacle, tout comme vos oreilles d'ailleurs. En effet, la Smart TV embarque des haut-parleurs de 20W certifiés DTS Premium Sound. Cet écran est le top pour le multimédia et il ne coûte actuellement quechez Darty.Envie de booster le son de votre téléviseur ? Alors jetez un œil à cette promo. Affichée àau lieu de 279€, lavous tend les bras. Elle est accompagnée d'un caisson de basses sans fil. La barre et son caisson sont certifiés DTS et Dolby Digital afin de produire un audio de qualité. Une télécommande permet de contrôler l'ensemble, le branchement à la TV s'effectue via la prise HDMI de la barre de son Denon.Les vacances arrivent, c'est le bon moment pour immortaliser vos souvenirs de famille. Pour ça, nous avons le bon plan parfait : le. Darty l'affiche pour les soldes àau lieu de 229€.Un excellent prix pour cet appareil photo muni d'un capteur CCD 1 / 2.3 de 20 MP. Un écran LCD de 7.5 cm vous permettra de valider vos clichés que vous pourrez ensuite transférer sur le smartphone via WiFi. Et pas besoin d'être un pro de la photo pour profiter des pleines capacités de ce Bridge Canon, il dispose de 32 modes de scènes différents avec un sélecteur automatique.On termine cette sélection bien remplie avec un appareil bien utile pour se déplacer sans fatigue durant la canicule. On parle bien sûr de la trottinette électrique, en l'occurrence laFonçant jusqu'à 20 km/h, sa batterie de 4400 mAh lui assure une autonomie de 15 km. Une fois arrivé à destination, l'engin se plie en quelques secondes et ne prend presque plus de place. Cette trottinette efficace est bien sûr en soldes, passant de 249€ à. Pas mal !Comme vous pouvez le constater, Darty n'y va pas avec le dos de la cuiller sur les soldes. Profitez-en vite avant que les stocks ne s'épuisent !