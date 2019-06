🔥 Soldes 2019 : Smart TV Oled Philips 4K 55" à 1299€ au lieu de 1499€

Une TV bien équipée

La technologie au service de l'image et du son

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesUne baisse de prix de 200 euros sur un téléviseur haut de gamme qui comporte autant de fonctionnalités ce n'est pas tous les jours. Au niveau de la connectique, le téléviseur est parfaitement équipé avec pas moins de 3 ports USB, 4 entrées HDMI, 1 péritel, 2 entrée vidéos, 1 sortie optique et d'un port Ethernet. Pour un aspect plus pratique, le Wi-Fi est intégré à l'appareil. L'appareil est ce qu'on appelle une Smart TV, c'est-à-dire que l'utilisateur peut y regarder directement des contenus provenant d'Internet comme Netflix, les replay TV ou encore la musique à la demande.L'écran de cette belle TV Philips est un 4K UHD de 55 pouces (139 cm) pour une résolution d'image de 3840 x 2160 pixels. L'image est d'une fluidité remarquable grâce aux 100 Hz. La technologie OLED permet un rendu épatant avec des couleurs éclatantes et de magnifiques contrastes. De quoi apprécier les plus beaux documentaires sur les grands espaces, comme les images en gros plans. L'OLED permet également d'économiser de l'énergie, cette technologie ne nécessitant pas de rétroéclairage.La Smart TV Oled Philips est d'une excellente qualité sonore avec une puissance de 50 watts. La netteté des voix peut être réglée grâce au Clear Sound, tout comme les écarts de volume, cette fois avec le Smart Sound. On peut ainsi uniformiser les sons pour que le contraste soit moins élevé. C'est très utile pour ne plus sursauter devant les publicités.Avec ce téléviseur connecté d'une superbe qualité, vous éviterez quelques coups de soleil en restant bien au frais dans votre canapé !