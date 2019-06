🔥 Soldes forfaits 4G : les meilleures promos chez Free, RED by SFR, B&You, Sosh

Un bon forfait mobile pour bien préparer l'été !

Découvrez nos quatre forfaits mobiles soldés

Si vous avez hâte de vous retrouver sur la plage mais que vous ne voulez pas rompre le contact avec vos proches, alors ces forfaits sont là pour vous. Dans quelques instants, vous découvrirez quatre abonnements qui viennent tout droit de chez plusieurs opérateurs :et. Afin de bien choisir celui qui vous conviendra le mieux, nous allons revenir sur les avantages de chacun. Commençons déjà par quelques similitudes.En effet, toutes les offres qui vont suivre sont. Vous pourrez donc changer d'opérateur quand vous en aurez envie, si vous souhaitez voir ce que propose la concurrence. Cette flexibilité est idéale si jamais le prix mensuel devait augmenter au bout d'un an. Aussi, vous devrez obligatoirement débourser une dizaine d'euros supplémentaires au moment de la souscription pour obtenir une nouvelle carte SIM. Maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses.Débutons avec le forfait. Déjà, précisons qu'au bout d'un an le prix passera à 19,99€ par mois. Pour ce qui est du contenu de cet abonnement, vous aurez droit aux appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Les MMS devront se contenter d'être illimités uniquement vers la métropole. En ce qui concerne internet, 50 Go en 4G+ seront mis à votre disposition. Enfin, depuis l'Europe et les DOM, vous bénéficierez des appels et SMS / MMS illimités ainsi que de 4 Go d'internet supplémentaires dans ces zones.Passons au forfait. Comme vous pouvez vous en douter, 40 Go d'internet vous seront distribués chaque mois et vous pourrez effectuer jusqu'à quatre recharges de 100 Mo à 2€ chacune. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM. Notez tout de même qu'un appel est limité à une durée de 3 heures et vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois. Cette limitation est également valable pour les SMS / MMS qui sont illimités vers l'Hexagone. Pour ce qui est de l'étranger, les appels et SMS / MMS sont illimités depuis l'Union Européenne / DOM et 4 Go d'internet supplémentaires seront à votre disposition dans ces zones.Évoquons désormais le forfait. Au bout d'un an d'abonnement, il passera à 24,99€ chaque mois. Pour ce prix, vous aurez accès aux appels et SMS / MMS illimités en France. Pas moins de 50 Go d'internet seront à votre portée chaque mois. Depuis la France métropolitaine, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes des USA et du Canada. Vous pourrez aussi appeler en illimité vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et des DOM. Les SMS sont aussi illimités vers ces zones. Lorsque vous serez en Europe, Suisse, Andorre et DOM, tous les éléments seront illimités vers ces destinations et la France. Vous pourrez même utiliser vos 50 Go d'internet normalement.Enfin, terminons avec le. Jusqu'au 8 juillet prochain, vous pourrez obtenir cet abonnement qui propose les appels / SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Les SMS sont illimités uniquement vers l'Hexagone. Depuis l'Europe et les DOM, tout cela sera illimité vers ces mêmes destinations et la France. Concernant internet, 40 Go seront d'actualité tous les mois et 4 Go seront utilisables à l'étranger.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les bonnes affaires en cours sur les forfaits mobile. Il ne vous reste plus qu'à choisir le forfait qui correspond le mieux à vos besoins ainsi qu'à votre budget. Bon shopping à tous !