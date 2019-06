🔥 Soldes 2019 : Casque Sony WH-1000XM3 à 299,99€ au lieu de 379,99€

Écoutez, c'est soldé !

Sony garde la tête côté son

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesNous nous rendons à nouveau chezpour découvrir cette bonne affaire concernant le. Ce dernier possède de nombreux avantages dont sa fonctionnalité de réduction de bruit qui vous protégera des bruits gênants autour de vous lorsque vous écouterez de la musique. Ce n'est pas tout puisqu'une fonction Hi-Res est aussi de la partie afin de vous faire profiter de la meilleure qualité d'écoute possible. Ce modèle très performant n'inflige aucune perte au niveau de la qualité du son malgré le sans fil.Ce casque Sony est aussi très facile à utiliser puisqu'il peut se connecter à presque n'importe quel appareil en Bluetooth. Il est en plus très pratique à porter grâce à son arceau pliable, ses coussinets confortables ou encore sa légèreté. La batterie peut tenir pendant plus de 38 heures en une seule charge. De plus, elle est compatible avec la recharge rapide ce qui fait qu'après seulement dix minutes de charge, le casque pourra fonctionner pendant 5 heures. La garantie est valable pendant deux ans.Il s'agit donc d'un excellent casque fait pour celles et ceux qui veulent profiter d'une écoute très immersive et sans le moindre défaut.