🔥 Soldes 2019 : WD My Passport Ultra Disque Dur Externe Portable 1To à 49€

Le WD My Passport Ultra, une valeur sûre !

Compatible pour PC, Xbox One et PS4

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesWD (ou Western Digital) est une marque connue pour ses disques durs. Le disque My Passport Ultra est une solution de stockage portable fiable et design grâce à ses finitions métal et mates raffinées. Il offre l'espace suffisant pour stocker vos contenus préférés et assurer leur sécurité grâce au logiciel WD Backup et à la protection par mot de passe. Simple d'utilisation, il suffit de le brancher pour commencer à enregistrer et sauvegarder.Le chiffrement matériel AES 256 bits et le logiciel WD Security intégrés au disque dur My Passport Ultra assurent la confidentialité et la sécurité de votre contenu. Pour cela, il suffit de définir un mot de passe personnalisé pour activer le chiffrement matériel et la protection des données.Vendu dans son coloris blanc/doré, le WD My Passport Ultra est compatible pour PC, Xbox One et PS4. Il est proposé au prix de 49€ au lieu de 83€, soit une remise immédiate de 34€ valable durant les soldes d'été et dans la limite des 1218 pièces disponibles. La livraison à domicile est gratuite.