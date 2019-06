🔥 Soldes 2019 : Trottinette Xiaomi M365 à 319€ au lieu de 399€

80 euros de remise immédiate sur la trottinette Xiaomi M365

La M365, l'une des trottinettes électriques les plus performantes de Xiaomi

La trottinette électrique est devenue le mode de transport incontournable dans les grandes villes. Les marques profitent de cette mode actuelle pour proposer des promotions sur leurs modèles.Par l'intermédiaire de Cdiscount, Xiaomi met en vente la M365 au tarif de 319€ au lieu de 399€ ; soit une réduction immédiate de 80€. La livraison est gratuite et vous avez la possibilité de payer le produit en 4 fois (dont une mensualité de 81,83€).Conçue pour circuler en ville, la Xiaomi M365 respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h (pour 30 km d'autonomie). Elle peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg. La trottinette pèse 12,5 kg. Elle est également équipée de feux arrière rouges et d'un double système de freinage à l'avant et à l'arrière. Enfin, la M365 est livrée avec tous ses accessoires : un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.