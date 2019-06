🔥 Soldes 2019 : Robot pâtissier Kenwood à 399€ au lieu de 699€

Un robot pâtissier professionnel et évolutif

3 sorties moteurs

Sur le marché des robots pâtissiers de qualité professionnelle accessible au grand public, les modèles ne se bousculent pas vraiment au portillon et ce sont toujours les deux mêmes fabricants qui reviennent à la bouche des utilisateurs conquis : Kenwood et Kitchenaid !Impossible de se méprendre en voyant cette offre de Darty sur le robot pâtissier Kenwood Chef KQL6300I : les soldes ont bel et bien débuté ! Proposé au prix de 399 € contre 699 € habituellement, ce robot pâtissier est ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle sur ce marché. Avec son bol en inox de 6.7 L, son puissant moteur de 1 200 W son variateur de vitesse, ainsi que tous les accessoires compatibles, ce robot Kenwood est certainement l'un des alliés les plus précieux en cuisine pour aider à préparer de nombreux types de desserts, mais aussi de pasta (al dente s'il vous plaît !), de pâtes (pizza, brioche, tarte et ainsi de suite), de biscuit et de crème et bien d'autres petites merveilles.Livré avec un kit de pâtisserie qui comprend fouet, batteur, pétrin, couvercle anti-projection et spatule, le KQL6300I est certainement l'un des robots les plus évolutifs puisque vous pourrez par la suite profiter de plus de 30 accessoires compatibles pour réaliser différentes recettes telles que des sorbets et crèmes glacées avec la sorbetière, des juliennes et autres émincés avec l'accessoire à brunoise ou la râpe éminceur, des jus et autres smoothies, de la viande hachée, etc.La grande différence des robots Kenwood par rapport aux robots Kitchenaid, se situe au niveau de la puissance et des sorties moteur. Alors que le Kitchenaid se contente d'une puissance limitée sur une seule sortie moteur, le robot pâtissier Kenwood dispose d'une puissance 4 fois supérieure, répartie sur 3 axes différents. Ces trois sorties moteur vous permettent de gagner en polyvalence et en rapidité puisque vous serez en mesure de faire fonctionner trois accessoires compatibles simultanément !Avec son design sobre et élégant, son système de sécurité, et ses bonnes performances, il serait dommage de passer à côté de ce robot pâtissier ! En effet, les remises sur ce type de produit sont assez rares, surtout lorsque l'on parle d'une économie de 300 € qui place ce robot Kenwood au même prix qu'un Kitchenaid !