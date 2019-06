🔥 Soldes 2019 : Imprimante jet d'encre HP PACK ENVY 6234 + INSTANT INK à 69€ au lieu de 99€

30 euros d'économies sur la HP ENVY 6234

Compatibilité totale

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesAffichée en temps normal à moins de 99€, l'imprimante HP ENVY 6234 est au prix deà l'occasion des soldes d'été 2019. L'appareil sait tout faire : imprimez grâce à sa connectivité WiFi, numérisez et copiez facilement depuis un écran tactile 5,5 cm (2,2 pouces). Vous pouvez réaliser toute une variété de projets créatifs directement depuis chez vous, et même imprimer des documents recto verso ou des photos sans bordure.L'imprimante est compatible avec les tablettes, les smartphones et les PC sous Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OSX et Linux.Enfin, Instant Ink est fourni avec l'imprimante pour une durée de 14 mois.