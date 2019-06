🔥 Soldes 2019 : TV 4k UHD Continental Edison (55 pouces) à 289,99€ au lieu de 349,99€

Petite réduction pour un grand téléviseur

Un joli modèle !

C'est Cdiscount qui propose aujourd'hui de découvrir une réduction de 60 euros sur ce téléviseur grand format de la marque Continental Edison. Un écran 4K UHD de 55 pouces donc, qui passe à 289,99 € durant les soldes au lieu de 349,99€. Vous pourrez bénéficier des frais de port offerts, ainsi que de la livraison dès demain si vous êtes membres Cdiscount à volonté.Ce modèle possède dispose d'un écran 4K de 139 centimètres. Il propose donc une résolution de 3840 x 2160 pixels et il est équipé d'un rétroéclairage par LED et d'un tuner TV numérique (DVB-C, DVB-T, DVB-T2). Pour la connectique, il dispose de 3 ports HDMI, d'une entrée audio/vidéo composite, de 2 ports USB 2.0, d'une entrée VGA, d'une sortie audio numérique (coaxial) et d'une prise pour le casque.Le produit vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessous.