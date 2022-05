Apple : vous ne trouverez pas l'Apple Watch Series 7 moins cher ailleurs !

Pour finir, nous devons évoquer un instant les fonctionnalités qui se tiendront à votre disposition grâce à l'Apple Watch Series 7. Ainsi, vous pourrez mesurer votre taux d'oxygène dans le sang, votre rythme cardiaque et la qualité de votre sommeil. De plus, un électrocardiogramme est également de la partie. Côté sport, vous serez en mesure de suivre vos performances sur plusieurs activités comme la marche, le yoga, la nage (étanchéité jusqu'à 50 mètres), le Pilates et même le tai-chi. Ajoutez à cela du divertissement via Apple Music et Siri en utilisant les commandes vocales.