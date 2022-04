L'Apple Watch Series 7 est à moins de 400€ chez Rakuten !

Cette fameuse montre connectée est équipée d'un magnifique écran OLED de 1,9 pouce avec une définition de 396 x 484 pixels. La surface d'affichage est désormais bien plus grande et ajoute un confort non négligeable. Cette version 45 mm arbore aussi un coloris "noir minuit" à la fois sobre et élégant. L'Apple Watch Series 7 est un très bel objet qui vous accompagnera au quotidien. La batterie tiendra environ une journée complète et la charge sera extrêmement rapide. Bien entendu, cette montre s'adresse exclusivement aux possesseurs d'un iPhone.