Un disque dur externe Seagate de 4 To à moins de 85€ c'est possible !

Ce disque dur externe est pleinement compatible avec tous les PC Windows. Il vous apportera 4 To de stockage en plus, ce qui est idéal pour sauvegarder jeux vidéo, photos, logiciels et n'importe quel contenu volumineux. Vous n'aurez plus à supprimer vos fichiers au fur et à mesure. De plus, la connectique en USB 3.0 offre des vitesses de transfert assez impressionnantes. Ce n'est bien évidemment pas un SSD mais les performances sont au rendez-vous.