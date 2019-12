Smartphone Samsung Galaxy S10e à 499€ et 79,84€ en bon d'achat offert sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S10e à -34% chez Rakuten

Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du smartphone

Le smartphone sera probablement l'un des produits qui prendra place sous le sapin de Noël.Si vous cherchez le Galaxy S10e en promotion, sachez qu'il est possible de l'acheter sur le site Rakuten à 499 euros ; soit 34% de remise immédiate par rapport au prix initial. Une fois l'achat réalisé, le site marchand vous versera un bon d'achat de 79,84 euros que vous pourrez utiliser sur une prochaine commande. Pour celas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous inscrire gratuitement au ClubR Rakuten.En ce qui concerne la livraison, il n'y a aucun frais de port supplémentaires si le retrait du téléphone est effectué en magasin Boulanger. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Voir tous les magasins" depuis la page produit et saisir l'adresse postale.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du téléphone.Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone équipé d'un écran Infinity 5,8" Compact Full HD+ Super Amoled (avec une résolution 2280 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go), d'une mémoire vive de 6 Go, d'une batterie de 3100 mAh et d'un processeur Samsung Exynos 8 coeurs.Côté APN, on retrouvera notamment un double capteur photo ultra grand angle 16+10 MP. Enfin, le lecteur d'empreinte latéral, la connectivité USB Type C, la prise jack 3,5 mm et la certification IP68 sont aussi de la partie.Pour en savoir plus sur le smartphone, on vous invite à consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S10e qui a eu la belle note de 4/5 de la part de la rédaction Clubic.