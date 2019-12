Cyber Monday Rakuten : Apple iPhone 11 64 Go à 669,99€ au lieu de 809€

L'iPhone 11 est en promo grâce à un code sur Rakuten

Le renouveau d'Apple

Commercialisé au prix de 809 euros lors de son lancement au mois de septembre, l'iPhone 11 avec 64 Go d'espace de stockage et coloris noir est affiché à 679,99 euros chez Rakuten. L'appareil passe même à 669,90 euros avec l'application du code CM19 disponible à l'occasion du Cyber Monday. Et le bon plan ne s'arrête pas là puisque vous pouvez aussi récupérer un bon d'achat Club R d'une valeur de 68 euros pour de futurs achats sur le site. La livraison est gratuite en France métropolitaine, comptez entre 8 et 12 jours pour recevoir la commande. La garantie de deux ans s'applique bien ici.Après une génération 2018 un peu décevante, la firme de Cupertino a répondu cette année avec la série des iPhone 11. Le modèle proposé ici embarque un écran LCD IPS Liquid Retina de 6,1 pouces avec définition 1792 x 828 pixels (326 ppp), format 19,5:9 et ratio écran-corps de 79%. La classique encoche des iPhone est bien là pour loger les capteurs de Face ID. Côté performances, c'est le puissant SoC A13 Bionic gravé en 7 nm+ épaulé par 4 Go de RAM qu'on retrouve. L'autonomie est confiée à une batterie de 3110 mAh avec compatibilité recharge rapide 18W.Apple se réveille aussi sur la photo. Après un iPhone XR équipé d'un unique module, son successeur passe à deux capteurs : un principal de 12 MP et ouverture ƒ/1,8 épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP et f/2,4. Le tout est bien entendu propulsé par iOS 13, la dernière version du système d'exploitation mobile. Vous pouvez être tranquille, le mobile sera sans doute mis à jour (fonctionnalités comme sécurité) pendant au moins cinq ans. C'est le principal point fort des iPhone en plus de l'interface.N'hésitez pas à lire notre test complet de l'iPhone 11 pour en savoir plus sur ce produit.