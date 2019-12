Cyber Monday Rakuten : console Nintendo Switch Lite à 184,99€ au lieu de 199,99€

Une console à prix léger pour le Cyber Monday

La Switch a un bel avenir devant elle

Nous sommes chez Rakuten pour cette belle promo du Cyber Monday. La livraison est gratuite pour la France métropolitaine même si vous devrez patienter entre 10 et 20 jours avant de recevoir votre commande. Vous pouvez aussi choisir de payer en quatre (48,74€/mois) ou cinq fois (40,50€/mois) et une garantie de deux ans est de la partie. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, n'oubliez surtout pas d'utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre achat : CM19. Comme toujours avec Rakuten, une remise de 19,50€ vous sera offerte pour vos futures commandes sur le site.Le pack en question contient une console Nintendo Switch Lite avec sa belle robe turquoise. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une machine uniquement utilisable en mode portable. Vous ne pourrez donc pas jouer sur votre TV ou bien détacher les manettes Joy-Con. Cependant, la totalité du catalogue de la Switch est compatible. Il existe quelques rares exceptions dont 1-2 Switch, Super Mario Party et Nintendo Labo.Précisons aussi que le pack ne contient pas de jeux. Cependant, une fois la connexion internet établie, vous pourrez télécharger gratuitement des démos et autres free-to-play via l'eShop accessible depuis le menu de la console. Les meilleurs titres jouables sur Nintendo Switch sont également listés dans notre sélection . N'hésitez pas à la consulter. D'autres productions ambitieuses comme Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, No More Heroes III ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 arriveront prochainement.Investir dans une Nintendo Switch (Lite) en 2019 vous garantira plusieurs années de divertissement. En effet, la console ne fait que débuter sa carrière déjà couronnée de succès. La promo de ce Cyber Monday est l'occasion parfaite pour mettre la main sur la machine de Nintendo à moindre prix.