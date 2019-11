Black Friday 2019 : le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go est disponible à 216,65€

Réduction de prix pour Redmi Note 8 Pro chez Rakuten

Un quadruple capteur photo

Le très bon smartphone milieu de gamme de Xiaomi est vendu pour le prix d'un mobile entrée de gamme en ce moment sur le site de Rakuten. Dans sa configuration 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage et coloris vert fôret, le Redmi Note 8 Pro est vendu au prix de 216,65 euros seulement. Ce même appareil est commercialisé 259,90 euros sur le store officiel français du constructeur chinois. La livraison est gratuite en France métropolitaine. Comptez entre 10 et 20 jours ouvrables pour recevoir votre produit. Ce modèle est bien éligible à une garantie de deux ans.Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour lePour ce tarif, vous pensiez avoir droit à un double ou au mieux un triple capteur photo ? Que nenni malpoli ! L'appareil photo du smartphone est composé de quatre capteurs : 64 MP ƒ/1.7 + ultra grand-angle 8 MP ƒ/2.2 + macro objectif 2 MP ƒ/2.4 + capteur de profondeur 2 MP ƒ/2.4. De quoi prendre de belles photos sans devoir investir dans un photophone premium hors de prix. On retrouve aussi un écran LCD de 6,53 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels, format 19,5:9, ratio écran-corps de 84,9% avec encoche waterdrop, compatibilité HDR, luminosité 500 nits et protection Corning Gorilla Glass 5.Pour le reste, on a droit à un SoC Helio G90T de MediaTek couplé à une bien imposante batterie de 4500 mAh avec recharge rapide 18W pour garantir une excellente autonomie. Côté logiciel, c'est Android 9 Pie et la surcouche MIUI 10 qui sont aux manettes. Le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière de l'appareil et le port jack 3.5mm pour brancher son casque ou ses écouteurs est bien présent. Clubic a testé le Xiaomi Redmi Note 8 Pro et lui a attribué la note de 4,5/5. Autant dire qu'il s'agit d'une valeur sûre.