🔥 Trottinette électrique Moverace Ms9 à 294,95€ + 20,95€ remboursés chez Rakuten

En passant à 294,95 euros, labénéficie ainsi de 34% de réduction auxquels viendront donc s'ajouter 20,95 euros offerts par le site. Vous pourrez dépenser cette somme dès votre prochaine commande sur Rakuten La trottinette ne mettra guère longtemps à se frayer un chemin jusqu'à chez vous, en effet, comme elle est expédiée depuis l'Espagne, la livraison se fait entre 48 heures et 72 heures au maximum. Pour ne rien gâcher, les frais de livraison sont offerts. En acceptant de vous délester de quelques euros supplémentaires, vous pourrez bénéficier du paiement en 4 fois par carte bancaire. Si vous ne trouvez pas toutes les informations qu'il vous faut sur cette trottinette électrique, vous pouvez poser une question en ligne directement au vendeur. C'est fiable et très pratique.Laest une trottinette légère qui affiche une ligne fine et élégante. Idéale pour se déplacer en ville, elle se plie et se déplie facilement pour vous permettre de la transporter et de la ranger chez vous en deux temps trois mouvements. Elle possède deux programmes, à utiliser en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.Le premier mode va de 0 à 15 km/h et le second de 0 jusqu'à 25 km/h. Côté autonomie, la trottinette de chez Moverace a été conçue pour des trajets allant de 4 à 6 km. Elle est équipée d'un écran LCD qui affiche votre vitesse, le programme choisi ainsi que la niveau de la batterie en temps réel.Découvrez une autre manière de parcourir la ville grâce à cette jolie trottinette électrique en ce moment à petit prix sur Rakuten.