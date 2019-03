🔥 Forfaits RED by SFR 30Go et 60Go à prix cassés jusqu'au 11 février

Des prix cass-és sur le 30 Go!

Pour les globe-trotters, la formule à 15€ est l'idéale

La RED Box est aussi en promo jusqu'au 11/02

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Dans un premier temps, nous retrouvons donc l'abonnement à 10€ par mois. Celui-ci comprend les traditionnels appels, SMS et MMS illimités. Sachez tout de même qu'un appel est limité à 3h maximum sur un total de 200 destinataires chaque mois. Cependant, vous aurez largement de quoi faire avant d'atteindre ces limites. Aussi, vous pourrez profiter deEnfin, le forfait à 15€ par mois embarque les mêmes avantages si ce n'est qu'il affiche 60 Go d'internet utilisables en France. Pour l'UE et les DOM, 15 Go de data mensuels répondent présents. Il propose aussi les appels,. Il s'agit donc de l'abonnement parfait si vous êtes un grand voyageur. Si vous êtes nouveau client, il ne vous reste plus qu'à créer un compte sur le site de Red avant de passer à la caisse.Ainsi, vous avez maintenant jusqu'au lundi 11 février prochain pour souscrire à un abonnement avec ce tarif préférentiel. À l'instar de ses concurrents avec leurs forfaits respectifs, SFR précise que ses offres sont sans engagement et que vous pouvez donc résilier dès que vous en aurez l'envie. Maintenant, attardons nous sur les deux forfaits en question en détaillant tous les bénéfices qu'ils pourront vous apporter.Mais ce n'est pas tout : la box internet RED BOX est également en promotion sur ses formules Fibre ou très haut débit ADSL ! Pour toute souscription en ce moment,. Le reste de l'offre RED Box est somme toute assez classique avec une bande passante pouvant atteindre 200 Mb/s en donwload, et 50 Mb/s en upload, de quoi naviguer sereinement sur le web. D'autres options vous permettront de suivre vos matchs de Foot préférés sur RMC Sport ou de booster votre débit avec l'option Débit Plus.