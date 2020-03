Console PS4 Pro 1 To sous la barre des 300 € sur Cdiscount.com

Bienvenue chez les pros !

Quelques jeux pour bien commencer ?

Cette fois, c'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette bonne affaire. Ainsi, nous allons récapituler toutes les modalités habituelles. Le paiement en quatre fois, soit 76,79€ au moment de l'achat puis 76,78€ par échéance, est bien évidemment d'actualité. La livraison à domicile vous sera facturée 6,99€ et ce sera gratuit si vous optez pour un point retrait. De leur côté, les abonnés au service Cdiscount à volonté recevront leur console sous un jour ouvré. Activez votre essai gratuit sans plus attendre (puis 29€ la première année). La garantie de base est valable pendant deux ans. Des assurances complémentaires sont également proposées par le site pour un maximum de tranquillité.Dans ce pack, vous trouverez une PS4 Pro noire dotée d'un disque dur 1 To. Une manette officielle Dualshock 4 est également de la partie. Tous les câbles (USB, alimentation et HDMI) sont inclus et l'installation se fera très rapidement. Précisons encore une fois que cette version de la machine de Sony est plus puissante que le modèle de base. En effet, la PS4 Pro est capable de lire certains jeux en 4K-HDR (sur les écrans compatibles) et elle améliore les détails des graphismes ainsi que la fluidité. Elle est donc réservée aux joueurs qui veulent profiter de leurs titres préférés dans les meilleures conditions possibles.Une fois encore, ce pack n'embarque malheureusement pas de jeux. Cependant, nous allons vous donner des astuces pour en récupérer. Ainsi, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store pour télécharger des démos et autres free-to-play (...) gratuitement. Ensuite, pensez à activer votre essai gratuit au PlayStation Plus (puis 59,99€/an) pour jouer en ligne et obtenir des jeux gratuits tous les mois. Enfin, vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs jeux PS4 . La plupart sont régulièrement en promotion.Vous savez tout en ce qui concerne cet excellent bon plan. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de la PS4 Pro histoire de passer le reste de l'hiver bien au chaud. Bon week-end et bon jeu à toutes et à tous.