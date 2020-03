Nintendo Switch Lite : la célèbre console au plus bas prix avec ce nouveau code promo 🔥

La Nintendo Switch Lite à son plus bas prix sur Google Shopping

Trois modèles au choix

Vous avez exactement jusqu'au mardi 10 mars 2020 inclus pour acquérir la console Nintendo Switch Lite à exactement 169,99 euros chez Auchan, via la plateforme Google Shopping.Afin d'obtenir le tarif indiqué, il faudra sélectionner le code MARS20 après avoir saisi et validé votre adresse de livraison ainsi que vos coordonnées bancaires au cours de l'étape du panier. Ce coupon de réduction vous donne ainsi droit à 30 euros de remise.Pour information, des frais de port à hauteur de 4 euros sont appliqués pour une livraison à domicile. La réception de la console se fait généralement 4 jours (maximum) après l'achat.La console Nintendo Switch Lite est proposée en trois modèles : turquoise, jaune et grise.Commercialisée et sortie à la rentrée 2019, la "petite soeur" de la console Switch de Nintendo dispose d'un écran LCD tactile avec une résolution de 1280 x 720 pixels et d'une mémoire flash de 32 Go (extensible jusqu'à 2000 Go).Se tenant facilement avec les deux mains, la console portable mesure 208 x 13.9 x 91.1 mm.