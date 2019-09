🔥 Nintendo Switch avec Joy-Con rouge fluorescent et bleu néon 259,99€ au lieu de 319€

Nintendo Switch, une belle promo chez Rakuten

Jouez à Fortnuite sans dépenser plus

Pour profiter de cette bonne affaire, vous allez devoir vous rendre chez Rakuten . Commençons tout de suite par le petit cadeau qui fait plaisir puisqu'un bon d'achat d'une valeur de 13€ vous sera offert dès que la commande sera passée. Pour l'utiliser sur votre prochain panier, vous devez être adhérent au Club Rakuten . L'inscription est gratuite donc n'hésitez pas une seule seconde. Autre bonne nouvelle, il n'y a aucun frais de port et c'est Central-FR qui s'occupera de l'expédition. Ce vendeur tiers est très bien noté donc tout devrait bien se passer. La garantie est valable pendant deux ans.Dans le pack vendu sur le site, vous trouverez une console Nintendo Switch accompagnée par ses Joy-Con rouge et bleu. La boîte contient aussi la station pour brancher la machine sur votre téléviseur, un câble HDMI, des dragonnes et un chargeur secteur. En mode portable, la Switch peut tenir pendant plus de 6 heures avec une charge complète (cela peut changer selon le logiciel lancé). Malheureusement, aucun jeu n'est de la partie via cette offre.Si vous devrez repasser à la caisse pour vous procurer un des meilleurs titres de la console, il existe aussi des solutions pour jouer tout de suite. Par exemple, le célèbre Fortnite est téléchargeable gratuitement depuis l'eShop. D'autres free-to-play et démos vous attendent aussi sur la boutique en ligne de Nintendo. Cependant, si vous avez encore quelques euros à dépenser, n'hésitez pas à consulter notre liste des jeux indispensables sur Switch.Ce bon plan arrive à point nommé. En effet, la Nintendo Switch s'apprête à accueillir des jeux extrêmement attendus dans les semaines qui viennent. Si The Legend of Zelda: Link's Awakening est déjà disponible, Luigi's Mansion 3 et Pokémon Épée / Bouclier sortiront avant la fin de l'année. La console du constructeur japonais semble destinée à un bel avenir, donc cet investissement en vaut largement la chandelle.