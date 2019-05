🔥 Bon plan : Nintendo Switch à moins de 260€ !

Switch mon amour...

Une promesse pour l'avenir

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore succombé à la beauté de la Nintendo Switch , sachez que le site eBay compte bien vous faire franchir le pas avec cette réduction plutôt appréciable. En effet, le pack Neon, avec les Joy-Con bleu et rouge, passe sous la barre des 260€ pour votre plus grand plaisir. À ce prix, seule la console est présente dans ce bundle.Ainsi, aucun jeu n'est de la partie si vous décidez de vous procurer cet article. Cependant, une large sélection de titres gratuits (qui nécessitent parfois un abonnement au Nintendo Switch Online) et autres exclusivités légendaires seront à votre portée. Nous pensons bien évidemment àou encoreCe pack regroupe donc uniquement la machine accompagnée de son dock pour fonctionner sur votre télé, d'un câble d'alimentation et d'un HDMI. Vous serez alors fin prêt pour jouer à toutes les sorties majeures de cette année 2019 commeainsi qu'La livraison est gratuite sur eBay et le délai est compris entre 9 jours et trois semaines pour la réception à votre domicile. Vous aurez ensuite 14 jours pour renvoyer votre article si vous n'êtes pas satisfait.