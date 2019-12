⚡ Ou acheter la Nintendo Switch au meilleur prix ?

La meilleure console du marché !

Nos bons plans pour se procurer une Nintendo Switch au meilleur prix

Notre accessoire coup de cœur

La Nintendo Switch possède de nombreux atouts qui ont forcément participé à son démarrage en trombe. À ce jour, la machine s'est écoulée à pratiquement 33 millions d'unités à travers le globe et les mois qui viennent seront passionnants, avec de nombreuses exclusivités à la clé.ou encoresont attendus avant la fin de l'année.Mais avant de nous projeter vers l'avenir, faisons un petit retour en arrière. La Nintendo Switch a la particularité d'être une console hybride. Elle peut ainsi parfaitement se brancher à votre télé grâce à son dock compris dans chaque pack mais aussi être emportée partout lorsqu'elle est en mode "tablette". Un écran tactile de 6,2 pouces vous permet d'apprécier la totalité du catalogue de la console durant vos déplacements.Autre particularité de la Switch, ses deux manettes aux vibrations HD inédites. Ces Joy-Con viennent se clipper de chaque côté de l'écran lorsque vous êtes en mode portable et ils peuvent se détacher à n'importe quel moment afin qu'une autre personne puisse jouer avec vous. Même durant une balade, vous pouvez sortira la machine de votre sac, passer un Joy-Con à un ami et faire des parties en multijoueur local sur des titres commeou encoreLa catalogue de la console de Nintendo est déjà extrêmement riche. Plus de 1500 jeux sont accessibles et il y en a clairement pour tous les goûts. Titres indépendants, grosses productions des éditeurs tiers ou même exclusivités immanquables uniquement jouables sursont de la partie... Nous pensons bien évidemment aux références du genre commeetNous avons ainsi compilé toute une série de promotions avec des tarifs bien en dessous du prix de base conseillé par Nintendo. Plusieurs packs regroupent une multitude de jeux pour tous les publics. Nous nous sommes aussi attardés sur des accessoires qui seront idéals pour transporter votre console en toute sécurité.Le premier pack nous vient de chez Rakuten et comprend la Nintendo Switch seule avec ses Joy-Con gris à 299,99€ en 30€ en bon d'achat offert. Un bon moyen de commencer en douceur.Pour notre prochain bon plan, direction Amazon qui propose toujours la fameuse Nintendo Switch avec ses Joy-Con Néon et un code de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe à 299,99€.Dernière bonne affaire du côté de Cdiscount avec la Nintendo Switch et l'excellent FIFA20 à 327,79€.Enfin, nous terminons sur la sélection cet assortiment d'accessoires de la marque Orzly Switch Accessoires à 29,99€. Pour ce prix dérisoire, vous pourrez tout simplement protéger votre console de A à Z et la transporter sans avoir à vous soucier de sa sécurité. Vous y trouverez un étui pour la Nintendo Switch, un autre étui qui accueillera les cartouches de vos jeux, un "Comfort Grip", un câble de chargement USB, une paire d'écouteurs et deux protections d'écran en verre trempé.Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour accueillir comme il se doit une Nintendo Switch au sein de votre foyer . Bon jeu à toutes et à tous !