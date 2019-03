🔥 Bon plan : Forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€ par mois

Un forfait à prix cassé

On connait Free pour son sens du marketing inégalable et les petits prix que l'entreprise de Xavier Niel aime pratiquer pour conquérir des parts de marché à ses concurrents (même si pour la Freebox Delta, ce n'est pas encore ça pour les petits prix).Après la première année, le prix du forfait passera à 19,99€ pour 100 Go de data mais rassurez vous car vous pourrez facilement changer d'opérateur à l'issue de la première année d'abonnement.Ce forfait proposé à moins de 9 euros, c'est la liberté pour ceux qui cherchent une offre leur permettant de passer des appels en illimité et une enveloppe internet mobile suffisamment conséquente pour surfer sur contrainte sur le web.Si vous êtes amené à voyager, cette offre vous octroiera les appels/SMS/MMS illimité depuis l'Europe et les DOM ainsi qu'une enveloppe de 4Go pour accéder à internet par le réseau mobile. Notez tout de même que chaque Mo consommé au delà du forfait vous coûtera 0,0054 €. Alors qu'attendez vous pour passer chez Free Mobile ?